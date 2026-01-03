為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠委連署提案兩岸條例「正名」 陸委會說話了

    2026/01/03 14:07 記者鍾麗華／台北報導
    民進黨立委林宜瑾已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，對此，陸委會表示，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。（資料照）

    面對中共對台文攻武嚇，民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，對此，陸委會表示，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。

    林宜瑾將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，讓法條進一步符合於基本事實，釐清我國與中華人民共和國對等關係，該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

    陸委會指出，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。

    陸委會強調，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

    陸委會說，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出兩岸條例部分條文修正草案，我們樂見相關法案已經付委。期盼委員會能儘速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。

