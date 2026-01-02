台南市長選舉最新民調出爐 林俊憲支持度逾5成領先

如民進黨推派林俊憲、國民黨推派謝龍介投票願意調查。（關鍵調查提供）

最新公布的《2026台南市長選舉調查》顯示，在不同政黨對戰組合中，民進黨潛在人選、現任立委林俊憲及陳亭妃整體支持度均明顯領先，其中以林俊憲表現最為突出，支持度突破5成，在本次調查中居於領先地位。

結果顯示，若民進黨推派陳亭妃參選、國民黨推派謝龍介，支持度分別為陳亭妃50.1%、謝龍介22.4%；若民進黨由林俊憲出線對戰謝龍介，林俊憲支持度進一步提升至52.7%，謝龍介為27.8%，林俊憲為本次調查中支持度最高者。

在市政表現方面，現任台南市長黃偉哲的施政表現獲得過半肯定。調查顯示，有56.1%的受訪者表示滿意，其中「非常滿意」為16.2%、「還算滿意」為39.9%；不滿意者為24.0%，另有19.9%尚未表態。交叉分析指出，在對市長施政表現表示滿意的受訪者中，有高比例傾向支持民進黨候選人，顯示現任市府團隊的施政評價，對綠營參選人具有一定加分效果。

本次調查亦顯示，台南市長選舉整體投票意願相當高，有91.0%的受訪者表示「一定會」或「可能會」前往投票，其中71.3%表示「一定會投票」，僅6.0% 表示不會投票。

進一步分析各候選人支持者的投票動能，不論是林俊憲或謝龍介的支持者，皆有超過96%表示會出門投票，顯示選民動員力強，未來選情仍具高度觀察空間。民調顯示，若明天即為台南市長選舉，有91%的受訪者表示「一定會」或「可能會」外出投票，顯示整體投票意願偏高。

本次《2026台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書委託關鍵民調公司執行。期間為2025年12月24日至29日，針對設籍台南37個行政區、年滿20歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣訪問，有效樣本數為1260份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。



