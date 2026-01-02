誠意高規格！延請王金平任「最高顧問」鄭麗文將偕4名副主席致送聘書

國民黨主席鄭麗文5日上午將在4位副主席陪同下，親自前往前立法院長王金平（圖中）的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。（資料照）

國民黨主席鄭麗文在日前中常會上宣布，將聘請前立法院長王金平擔任國民黨的「最高顧問」，為了展現對王金平的高規格重視，鄭麗文5日上午將在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲等人陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。

不過，「最高顧問」並非國民黨固定常設的制度化職務，而且黨章也沒有明定這項人事職銜，據悉，原本鄭麗文打算邀請王金平擔任「榮譽主席」一職，過去國民黨也的確曾有「榮譽主席」頭銜，包括前任黨主席連戰、吳伯雄卸任後都獲黨中央聘為「榮譽主席」，但在朱立倫第一次擔任黨魁時期，就以黨章沒有「榮譽主席」職稱為由，取消這個頭銜，因此鄭麗文才改聘王金平為「最高顧問」。

王金平日前在高雄舉辦從政50年感恩餐會，邀請對象包括民進黨籍市長與立委，但未邀鄭麗文，並聲稱邀請國民黨高雄市黨部主委柯志恩代表國民黨出席，一度引發黨內外議論。鄭麗文為此在中常會上替王金平代為澄清，強調因為鄉親熱情，王金平不希望鋪張、高調，便定調在高雄舉辦，高雄在地政治人物包含民進黨籍市長與立委，而國民黨高雄市黨部主委是柯志恩，因此王金平所謂代表國民黨出席的是柯志恩，「一點都不奇怪」，外界是不必要的誤會、聯想與擴大解讀。

此外，外傳王金平也已經答應鄭麗文，日後將為國民黨操盤南台灣的「九合一」選戰。

