綠白雙柯破冰！民眾黨「1發文」露馬腳 吳靜怡嘆：終究還是忍不住

民眾黨前主席柯文哲（左）拜會立院民進黨團，並由民進黨立院總召柯建銘（右）接待，兩人與黨籍立委一同回答媒體提問。（記者田裕華攝）

民眾黨前主席柯文哲今（2）日拜會了民進黨立院黨團，希望能協助白營立委陳昭姿推動代理孕母入法。不過，民眾黨下午的發文卻也暗酸總統賴清德，讓時事評論員吳靜怡感嘆，「結果民眾黨終究還是忍不住。」

陳昭姿進入立法院後，積極推動代理孕母入法，但隨著「2年條款」即將卸任，柯文哲今日為此拜會民進黨團，也在會後召開記者會，並稱民進黨立院黨團總召柯建銘是「老大」，雙方更一起握手致意、正式破冰。

不過，民眾黨下午的臉書發文，卻針對憲法法庭「115年憲判字第1號」判決，表達不滿，還暗酸賴清德干預司法。對此，吳靜怡在Threads上直言，「柯文哲今天演了很久和民進黨和解戲碼，還講『賴清德一念之間就可以解決』。」

吳靜怡認為，柯文哲一邊和老柯握握手、民進黨立委拍拍照，「結果民眾黨終究還是忍不住，臉書必須要怪賴清德！說實話，別騙了。」

民眾黨於臉書暗酸賴清德會干預司法。（擷取自民眾黨臉書）

