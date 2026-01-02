管碧玲辦聚餐挨轟！游毓蘭跨黨派力挺：關鍵時刻妳視同僚如手足

游毓蘭留言力挺管碧玲。（左資料照，右取自管碧玲臉書，本報合成）

共軍近日實施圍台軍演實彈射擊，引發全台擔憂，海委會主委管碧玲去年12月31日中午與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館舉辦惜別會餐敘，遭外界砲轟。對此，管碧玲昨日在臉書發文致歉，表示對於造成社會負面觀感到抱歉。國民黨前立委游毓蘭在留言區送暖喊「管媽加油，挺妳！」讓管碧玲相當感動，並回覆：「您超越黨派的支持，彌足珍貴。」游毓蘭也再回應：「關鍵時刻，看到妳仍視同僚如手足，他們會知道的。」

管碧玲昨日在臉書發文，為沒有取消餐會導致被批評而道歉。不過，文中她也詳細解釋，該場聚餐是特別為了幫兩名對海巡有卓越貢獻的幹部舉辦的惜別餐會，為了感謝他們的付出而照常舉辦，她也願意承擔所有批評。文章一出，有大量海巡眷屬力挺，還有不少網友得知原因後留言力挺她喊「根本不需要道歉」。

國民黨前立委游毓蘭也在文章下方留言送暖表示：「管媽加油，挺妳！帶人帶心，海巡感謝有妳陪伴領導。」管碧玲也感動回應：「您超越黨派的支持，彌足珍貴。」管碧玲也說，服務長達46年、對海巡署有重大貢獻的陳泗川分署長就要退休，「實在不忍斷然取消，我願意承擔代價。」游毓蘭更暖心回：「抱抱，關鍵時刻，看到妳仍視同僚如手足，他們會知道的。」

共軍於去年12月30日發動軍演，然管碧玲與海委會副主委張忠龍等人，於31日中午舉辦餐會，引發國民黨強烈批評。對此，管碧玲說明，海委會副主委黃向文歸建、海巡署陳泗川分署長退休前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。此餐會數週前就已安排，而中國是在29日宣布軍演，軍演時間到30日下午6時為止。由於上述兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

管碧玲也說，造成媒體負面形象，她深感抱歉，對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，她都虛心接受，「無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何苛責，我一人承擔。」

