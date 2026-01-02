為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德痛斥藍白彈劾「浪費時間」 蔣萬安反擊：大罷免才是

    2026/01/02 10:18 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安今（2）日出席里長座談會前受訪表示，如果按照賴清德所說的標準，大罷免就是浪費時間。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安今（2）日出席里長座談會前受訪表示，如果按照賴清德所說的標準，大罷免就是浪費時間。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德昨（1）日發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他表示，在野黨明知在立院沒有3分之2多數仍提彈劾案是「浪費時間」，且他上任來不貪不取、並無違法，這時提彈劾的目的何在，在野黨應該清楚跟社會大眾說明。台北市長蔣萬安今（2）日出席里長座談會前受訪表示，如果按照這樣的標準，大罷免就是浪費時間。

    針對藍白在立法院通過總統彈劾案，要求總統以被彈劾人身分於1月22、23日到立法院說明，並於5月19日投票。對此，賴清德昨日痛斥，根據憲政設計、立法院職權行使法，國民黨和民眾黨固然是立法院多數，但未達3分之2，彈劾總統案程序上根本連在立法院都沒辦法通過，為什麼要把立法院寶貴的時間浪費在這裡？「明知道沒有3分之2多數還要提案，浪費時間！不把立法院寶貴時間拿來審查總預算、國防特別預算，拿來審查對國家生存發展有益的法案，把時間浪費在這裡！希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。」

