為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宣布爭取連任新北市議員 卓冠廷：2月底初選民調請支持

    2026/01/01 15:54 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨籍新北市議員卓冠廷宣布爭取連任。（摘自卓冠廷臉書）

    民進黨籍新北市議員卓冠廷宣布爭取連任。（摘自卓冠廷臉書）

    民進黨籍新北市議員卓冠廷1日在臉書PO文，宣布爭取連任新北市議員，參與民進黨黨內初選，全力爭取繼續服務土城、樹林、三峽、鶯歌的鄉親的機會。

    卓冠廷表示，他4年多前，回到故鄉決定參選新北市議員，很多人不看好，當時少少幾個人組成一間辦公室，從零開始，走遍大街小巷，打建基礎、爭取支持；也努力耕耘議題，發揮調查揭弊的能力，在輿論上為正義發聲。

    即便當時還沒當選，能做的選民服務我們一樣接下，民眾的疑惑，他的團隊代勞打電話去跟政府爭取；民眾不懂的法律案件，有史以來第一次，在「首次競選期間」就開設20多位律師的法律諮詢服務，終於在2022年的11月22日，獲得3907位選民支持，讓他首次當選，展開服務。

    這四年多，6個會期，500多件提案，1000多件法律諮詢，3200多件選民服務，他在議會與夥伴們強力質詢，在輿論戰場奮力捍衛台灣，也在地方勤奮耕耘，最近很有感，很多鄉親常跟我關心「你做議員這麼久了，還會繼續選嗎？」但其實，他才剛上任3年，才在第1屆而已。

    這代表整個卓冠廷團隊，把1屆當好幾屆在做，把1天當好幾天在用，把一個人當好幾個人在拚，也拿出超出水準的專業在服務大家，才讓大家感受到的是，卓冠廷不是初出茅廬的新議員，卓冠廷團隊不是菜鳥團隊，努力拚，有成績，接下來眼前最重要的任務，是即將可能在2月底、3月初就開始進行的「議員電話民調初選」，拚過電話民調初選，他才有機會繼續代表民進黨參選新北市議員，請各位，屆時全力支持，唯一支持，希望今年11月28日，他能與深愛台灣的夥伴們一起連任成功。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播