宣布爭取連任新北市議員 卓冠廷：2月底初選民調請支持

民進黨籍新北市議員卓冠廷1日在臉書PO文，宣布爭取連任新北市議員，參與民進黨黨內初選，全力爭取繼續服務土城、樹林、三峽、鶯歌的鄉親的機會。

卓冠廷表示，他4年多前，回到故鄉決定參選新北市議員，很多人不看好，當時少少幾個人組成一間辦公室，從零開始，走遍大街小巷，打建基礎、爭取支持；也努力耕耘議題，發揮調查揭弊的能力，在輿論上為正義發聲。

即便當時還沒當選，能做的選民服務我們一樣接下，民眾的疑惑，他的團隊代勞打電話去跟政府爭取；民眾不懂的法律案件，有史以來第一次，在「首次競選期間」就開設20多位律師的法律諮詢服務，終於在2022年的11月22日，獲得3907位選民支持，讓他首次當選，展開服務。

這四年多，6個會期，500多件提案，1000多件法律諮詢，3200多件選民服務，他在議會與夥伴們強力質詢，在輿論戰場奮力捍衛台灣，也在地方勤奮耕耘，最近很有感，很多鄉親常跟我關心「你做議員這麼久了，還會繼續選嗎？」但其實，他才剛上任3年，才在第1屆而已。

這代表整個卓冠廷團隊，把1屆當好幾屆在做，把1天當好幾天在用，把一個人當好幾個人在拚，也拿出超出水準的專業在服務大家，才讓大家感受到的是，卓冠廷不是初出茅廬的新議員，卓冠廷團隊不是菜鳥團隊，努力拚，有成績，接下來眼前最重要的任務，是即將可能在2月底、3月初就開始進行的「議員電話民調初選」，拚過電話民調初選，他才有機會繼續代表民進黨參選新北市議員，請各位，屆時全力支持，唯一支持，希望今年11月28日，他能與深愛台灣的夥伴們一起連任成功。

