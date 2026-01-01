國民黨中常委改選呈參選爆炸 當選機率估6成4

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨第22屆第1任中常委選舉將於本月31日舉行投票，總計應選出29席選任中常委，相較2年前中常委選舉因為登記不足額，出現「登記即當選」的「人人有獎」情況，這次則呈現參選爆炸的局面，共有45位中央委員登記角逐，估當選機率僅有6成4。

在現任中常委當中，有包括新北市議員蔣根煌、高雄市議員黃紹庭以及陳俗蓉、曾文培、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、楊博仁、張育美、高思博、蔡宜助、朱珍瑤、吳尚鷹、孫健萍等15人要競選連任。

此外，還有許多現任藍營公職人員這次也登記參選中常委。在立委方面，有在日前第一高票當選中央委員的不分區立委陳菁徽、苗栗縣立委邱鎮軍、新北市立委羅明才、新竹市立委鄭正鈐、平地原住民立委黃仁﹔在地方公職人員部分，則有台中市議員李中、花蓮縣議員吳建志。

此外，這次還有幾位頗具實力的前中常委捲土重來登記角逐，包括前不分區立委李德維，前澎湖縣副議長、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全以及前中常委游家富等人。

依規定，國民黨中常委選舉是由全體1900多位黨代表票選產生29席選任中常委，黨代表在投票時，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。

雖然這次共有45人登記參選，但最後確定的名單仍需經本月6日召開的國民黨中央選舉監察委員會議通過資格審查後，才會正式公告候選人名單。

