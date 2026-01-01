發表元旦談話 鄭麗文：朝野放下歧見突破憲政僵局

國民黨主席鄭麗文出席115年國民黨元旦升旗。（記者塗建榮攝）

國民黨今天上午在中央黨部大樓前舉辦元旦升旗典禮，該黨主席鄭麗文發表元旦談話時指出，在民國115年第一天迎來第一道曙光後，她希望台灣能從過去的晦暗、紛紛擾擾，重新轉換全新的心情，朝野要共同努力，放下之前的歧見，為國家、人民積極和解，並突破目前的憲政僵局，為福國利民推動重要政策，並讓國會正常運作，台灣民主政治不再倒退。

鄭麗文還說，希望大家不要在內部找敵人，停止內鬥，放下仇恨，從今天開始都自我勉勵，彼此要和和氣氣，讓台灣社會重新再現最美麗的風景，也就是台灣純樸熱情的人情味，沒有暴戾之氣、惡言相向與詐騙，社會重回正軌，家庭和諧。

她並期許國民黨在2026年「為國、為民、不為黨」，把好的執政成績與為民服務的精神拿出來，在年底的縣市長選舉贏得全面勝利，所有藍營執政縣市繼續執政，在南台灣可以全面突破翻轉，2027年贏來勝利的春天。

鄭麗文表示，藍、白兩黨日前推出「台灣未來帳戶」政策，要投資台灣的未來與下一代，政府幫每一名新生兒存入5萬元，每年再撥1萬元，放入孩子的帳戶，隨著台灣股市大盤與經濟成長，當孩子成長到18歲時，就不必擔心沒有錢念書，而且有錢可以創業或做為買房的第一桶金，國民黨不要投資戰爭，還要推動其他更多福國利民的政策，所有國會通過的政策與預算，希望政府能夠依照憲法規定依法行政，這才是全民之福。

此外，鄭麗文也期許兩岸和解、美中和解、全世界和解，兩岸和平、區域和平乃至世界和平，在2026年的第一天，大家要以正能量與善念發下宏願，希望台灣與世界愈來愈好，大家都是一家人，放下歧見與惡鬥的情緒，攜手向前，不需要再把自己人當敵人。

鄭麗文還說，希望接下來的365天，天天都像今天一樣，帶來新希望、美好動力與願景，祝福中華民國國泰民安、風調雨順，人民每天都是和和美美、平平安安、健健康康，快快樂樂，每一天都有好心情，最後她還帶領大家高喊「中華民國萬歲」。

