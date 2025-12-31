圍台軍演再現「封控」輪廓 軍事評論員：規模未超越既有上限

中共075型兩棲攻擊艦海南號投入對台軍演。（擷取自中國解放軍東部戰區微博）

中國解放軍在台灣周邊劃設多處海空域演習區並進行射擊訓練，今晚落幕。台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立分析，此次演訓分區設計呈現「分向封控、要點打擊」的作戰想像，北部區域被視為指向台北，意在切斷台北和日本與那國島方向的聯繫，並阻滯美方自嘉手納基地可能提供的支援；東部區域被視為封控菲律賓海通往台灣群島的通道，並演練奪港與反介入作戰。

馮艾立指出，雖未出現「火箭軍」或遠程火力飛越台灣上空的情況，但國防部記者會證實有「遠程火箭」落點進入24海里內，配合共軍中大型長航程無人機活動，顯示其可能已具備「偵查—精準打擊」鏈路能力；他認為台灣未來須強化對空搜索與感知，並優先處置長航程中大型無人機威脅。

請繼續往下閱讀...

馮艾立提到，值得注意的是，外界多聚焦東部戰區公布的5個演訓區，另有2處由海事單位公告，意在凸顯海上執法、為海警劃設執法範圍，推動「內水化」論述，因此國防部罕見由法律部門出面譴責其違反國際法、造成金馬交通受阻，意在國際場域爭奪話語權。

台灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正則從「規模與運作能量」評估此次強度，他引述國防部12月30日公布的前一日數據，台方偵測共機總量約130架次、進入空軍應變區約90架次，雖屬歷年單日高位，但若與2024年「聯合利劍」行動前期累積強度相比，未必超越既有運作上限。

湯廣正分析，海上方面，周邊共軍海軍約14艘、海警約8艘，也較部分過去演訓相對偏少，且航艦編隊未參與，顯示北京在牽制美日兵力上仍有所保留。湯廣正認為，雖然禁航區理論上可能中斷台海運輸，但目前「空運受衝擊較明顯、海運仍大致運作」，意味尚未走到全面封鎖或隔離台海的程度。

對於軍演是否反映共軍近期高層人事整肅後的「對外秀肌肉」，湯廣正更關注戰備狀況，在年終與將領更替背景下，當局可能藉大型演訓維持部隊警戒、檢驗年度訓練成果並銜接下一年度規劃；在風險面，任何大規模圍台演訓都提高擦槍走火機率，特別是海警船嘗試進入24海里內的情勢下，海巡驅離過程若出現擦撞或警告性開火，可能使演訓意外轉為衝突。但他也判斷升級為全面攻台戰爭的可能性仍有限，因目前兩岸高層活動與美軍西太部署未見「戰時準備」的劇烈變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法