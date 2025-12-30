邱議瑩發表政策白皮書 憂民調遭藍營「灌票給林岱樺」

邱議瑩今天發表政策白皮書。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，邱議瑩今（30）日將6場政見發表會內容，集結成一冊政策白皮書，她強調「接棒陳其邁不是容易的事，她已經準備好了！」但也憂心國民黨可能在初選電話民調時，「灌票給林岱樺！」

邱議瑩指出，初選只是階段性過程，真正關鍵在於未來大選，她自稱「最強雞母」，能帶領整個高雄隊對外作戰，贏得勝選。

她說，自己從10月起，已連續舉辦6場政策說明會，今天並發表、印製政策白皮書，說明高雄未來發展藍圖。例如在「安養高雄」部分，她率先提出創立新生兒「希望帳戶」每人3萬元，交由專業機構投資優質企業或台灣ETF，讓孩子18歲時擁有人生第一桶金，後來國民黨也跟進；此外，她認為現行敬老卡點數為每月100點，應提高到每月1000點，除交通折抵外，也可用於健康中心、藝文場館，甚至醫療院所，盼給長者更全面的照顧。

談到經濟發展，邱議瑩表示要延續陳其邁市府方向，推動高雄轉型為新創與科技城市。她舉台積電說明，單一晶圓廠約1500名員工，透過產業鏈可帶動數倍就業，整體規劃「新創10萬個工作機會」是有具體計算基礎。

媒體問她是否擔心電話民調遭藍營灌票？邱議瑩坦言，近日確實掌握到相關訊息，指國民黨可能在初選民調階段「灌票給林岱樺」，對此「當然會擔心」，但所有民調都僅作為參考，真正關鍵仍在政策與願景的清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄。

針對自己與國民黨對手柯志恩最大不同，邱議瑩指在於對高雄的理解與投入，她的家人、選區、人生都在高雄，但柯志恩家人長期居住美國，是「為選舉才來高雄」，從投入市長選戰至今，未曾提出具體的市政規劃與發展願景。

邱議瑩今天也一口氣推出3支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲市民於1月12日至17日晚間，在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩。

