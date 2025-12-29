鄭麗文想見習近平 江啟臣：盼做更充分說明讓大家了解

立法院副院長江啟臣（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹（右）專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

國民黨主席鄭麗文規劃明年上半年完成出訪北京與華府，會以先去北京為優先，因為見了中共總書記習近平後，會有重大的戰略意義與訊息。鄭麗文表示，赴中只有一個條件及基礎，就是九二共識、反對台獨，從頭到尾就這麼簡單，絕對不可能有其他條件。對此，曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣今日表示，他真的不確定鄭麗文現在的想法，至少鄭也沒有與自己提到這件事，他看到的都是媒體的報導，坦白說是無法評論。

江啟臣今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，江啟臣說，立法院副院長不涉入黨務，基本上鄭麗文在針對兩岸、國際及國內朝野等大方向，若能做更充分的說明，讓大家都能了解。至於其他細節的部分，他是不方便作任何評論；黃光芹說，不評論也是一種評論。

鄭麗文表示，她見習近平後，會有重大的戰略意義跟訊息，合理的安排應該是先去北京後，再訪問美國，且過程一定公開，不可能黑箱、密室，不需要擔心。

