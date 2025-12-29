為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文想見習近平 江啟臣：盼做更充分說明讓大家了解

    2025/12/29 15:28 記者林欣漢／台北報導
    立法院副院長江啟臣（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹（右）專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

    立法院副院長江啟臣（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹（右）專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

    國民黨主席鄭麗文規劃明年上半年完成出訪北京與華府，會以先去北京為優先，因為見了中共總書記習近平後，會有重大的戰略意義與訊息。鄭麗文表示，赴中只有一個條件及基礎，就是九二共識、反對台獨，從頭到尾就這麼簡單，絕對不可能有其他條件。對此，曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣今日表示，他真的不確定鄭麗文現在的想法，至少鄭也沒有與自己提到這件事，他看到的都是媒體的報導，坦白說是無法評論。

    江啟臣今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，江啟臣說，立法院副院長不涉入黨務，基本上鄭麗文在針對兩岸、國際及國內朝野等大方向，若能做更充分的說明，讓大家都能了解。至於其他細節的部分，他是不方便作任何評論；黃光芹說，不評論也是一種評論。

    鄭麗文表示，她見習近平後，會有重大的戰略意義跟訊息，合理的安排應該是先去北京後，再訪問美國，且過程一定公開，不可能黑箱、密室，不需要擔心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播