為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    回應張鎮榮的公開信 陳見賢：尊重張鎮榮 徐欣瑩：請大老們跟人民站在一起

    2025/12/27 17:58 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣議會議長張鎮榮（左一）公開力挺身旁的副縣長陳見賢（左二），說他是國民黨下屆縣長的首選。（取自陳見賢競辦社群）

    國民黨新竹縣議會議長張鎮榮（左一）公開力挺身旁的副縣長陳見賢（左二），說他是國民黨下屆縣長的首選。（取自陳見賢競辦社群）

    針對國民黨新竹縣議會議長張鎮榮今天下午突然在黨內發信，強調下屆新竹縣長國民黨參選人的產生，民調數字只是參考，不是結論，並公開表態力挺副縣長陳見賢。陳見賢獲悉透過幕僚表示「尊重」，眼下他就是勤跑基層以凝聚共識。徐欣瑩陣營則回敬張鎮榮「請大老們跟人民站在一起，相信人民的選擇。」

    陳見賢辦公室對此表示，議長張鎮榮是陳見賢相當敬重的政壇前輩，長期栽培指導地方、提攜後進，對於他的意見陳見賢都很尊重。目前陳見賢就是透過持續勤走基層，傾聽民眾心聲來凝聚共識。

    徐欣瑩辦公室回應說，民主法治時代，尊重民意、以民為主，人民才是頭家。請大佬們跟人民站在一起，相信人民的選擇。不要害怕，不用抗拒。黨中央初選機制早已明訂：先協調，若協調不成就採全民調，我們必定遵從黨中央的初選機制。讓我們一起攜手以民為天，為新竹縣民服務。徐欣瑩一定不辜負大家的全力支持與期待。

    國民黨立委徐欣瑩（前）呼籲黨內大老要跟民眾站在一起。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委徐欣瑩（前）呼籲黨內大老要跟民眾站在一起。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播