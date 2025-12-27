回應張鎮榮的公開信 陳見賢：尊重張鎮榮 徐欣瑩：請大老們跟人民站在一起

國民黨新竹縣議會議長張鎮榮（左一）公開力挺身旁的副縣長陳見賢（左二），說他是國民黨下屆縣長的首選。（取自陳見賢競辦社群）

針對國民黨新竹縣議會議長張鎮榮今天下午突然在黨內發信，強調下屆新竹縣長國民黨參選人的產生，民調數字只是參考，不是結論，並公開表態力挺副縣長陳見賢。陳見賢獲悉透過幕僚表示「尊重」，眼下他就是勤跑基層以凝聚共識。徐欣瑩陣營則回敬張鎮榮「請大老們跟人民站在一起，相信人民的選擇。」

陳見賢辦公室對此表示，議長張鎮榮是陳見賢相當敬重的政壇前輩，長期栽培指導地方、提攜後進，對於他的意見陳見賢都很尊重。目前陳見賢就是透過持續勤走基層，傾聽民眾心聲來凝聚共識。

徐欣瑩辦公室回應說，民主法治時代，尊重民意、以民為主，人民才是頭家。請大佬們跟人民站在一起，相信人民的選擇。不要害怕，不用抗拒。黨中央初選機制早已明訂：先協調，若協調不成就採全民調，我們必定遵從黨中央的初選機制。讓我們一起攜手以民為天，為新竹縣民服務。徐欣瑩一定不辜負大家的全力支持與期待。

國民黨立委徐欣瑩（前）呼籲黨內大老要跟民眾站在一起。（記者黃美珠攝）

