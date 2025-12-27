為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨初選倒數!鳳山造勢林岱樺高喊「無罪」、「天公伯仔」

    2025/12/27 17:42 記者洪定宏／高雄報導
    林岱樺在造勢會場，以超大螢幕打出「無罪」2字。（記者洪定宏翻攝）

    林岱樺在造勢會場，以超大螢幕打出「無罪」2字。（記者洪定宏翻攝）

    民進黨高雄市長初選進入倒數計時，立委林岱樺今天下午在鳳山舉辦造勢活動，號稱突破8萬人。官司纏身的林岱樺這次鎖定「無罪」議題，並訴諸親情，不僅開場就連續4次高喊「無罪」，更以超大螢幕打出「無罪」2字，最後強調「感謝天公伯仔主持公道」。

    林岱樺表示，她希望初選能公平競爭，無奈「同黨不同命」，她被檢調封殺、糟蹋，原本民調領先，到現在打平，但她已是最透明、最清白、最可以被檢驗的參選人。

    林岱樺話鋒一轉，先聲稱「最新的判決更加證明林岱樺無罪的堅持是對的」，然後連喊2次「岱樺ㄟ無罪，對不對？」最後再強調「最新的判決證明岱樺ㄟ無罪，對不對？」

    面對纏身的官司，林岱樺提到她已過世的父親林三郎當時擔任鳳山市長期間，為解決垃圾問題，「我的爸爸卻被歹人陷害，受冤枉、坐黑牢，一直到過世那天，都無法度得到清白、找公道攏找無路」。

    林岱樺含淚說：「爸爸，難道咱父仔囝兩代，都要受到同款的冤枉、同款的委屈？難道替人民走闖，就要家破人亡？將近一年來，每一個暗暝，我一直問天頂的爸爸這個問題，但是我得不到答案。」她高喊：「天公伯仔一定會乎咱一個交代！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播