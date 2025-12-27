民進黨初選倒數!鳳山造勢林岱樺高喊「無罪」、「天公伯仔」

林岱樺在造勢會場，以超大螢幕打出「無罪」2字。（記者洪定宏翻攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數計時，立委林岱樺今天下午在鳳山舉辦造勢活動，號稱突破8萬人。官司纏身的林岱樺這次鎖定「無罪」議題，並訴諸親情，不僅開場就連續4次高喊「無罪」，更以超大螢幕打出「無罪」2字，最後強調「感謝天公伯仔主持公道」。

林岱樺表示，她希望初選能公平競爭，無奈「同黨不同命」，她被檢調封殺、糟蹋，原本民調領先，到現在打平，但她已是最透明、最清白、最可以被檢驗的參選人。

林岱樺話鋒一轉，先聲稱「最新的判決更加證明林岱樺無罪的堅持是對的」，然後連喊2次「岱樺ㄟ無罪，對不對？」最後再強調「最新的判決證明岱樺ㄟ無罪，對不對？」

面對纏身的官司，林岱樺提到她已過世的父親林三郎當時擔任鳳山市長期間，為解決垃圾問題，「我的爸爸卻被歹人陷害，受冤枉、坐黑牢，一直到過世那天，都無法度得到清白、找公道攏找無路」。

林岱樺含淚說：「爸爸，難道咱父仔囝兩代，都要受到同款的冤枉、同款的委屈？難道替人民走闖，就要家破人亡？將近一年來，每一個暗暝，我一直問天頂的爸爸這個問題，但是我得不到答案。」她高喊：「天公伯仔一定會乎咱一個交代！」

