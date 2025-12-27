中國600萬假帳號介選僅「開端」 國安人士：民主國家不應再單打獨鬥

日媒發布深度調查報導，揭露中國在台灣社群平台「蒐控」超過600萬個帳號，透過訊息操弄介入台灣選舉的具體證據。（美聯社資料照）

日媒「讀賣新聞」今（27日）發布深度調查報導，揭露中國透過訊息操弄介入台灣選舉的具體證據。報導引述在暗網流傳的解放軍內部會議錄音，首度證實解放軍核心技術單位「56所」在2018年台灣選舉中扮演幕後推手。這份錄音不僅驗證國際學界長期的質疑，更首次為中國操弄認知戰提供直接的聲源證據。

據報導，外洩錄音涉及解放軍「網絡空間部隊第五十六研究所」（對外稱為江南計算技術研究所）的丁姓處長，與北京「沃民高新科技公司」負責人齊中祥的對話。

據指出，「56所」並非一般行政單位，而是位於江蘇無錫、中國歷史最悠久且規模最大的軍事計算機研發基地，曾研發著名的「神威」系列超級電腦。錄音顯示，軍方撥款2000萬人民幣，利用56所的頂尖運算資源配合沃民公司的「輿情分析系統」，目標是精準預測並操縱2018年底的台灣選情。丁姓處長在錄音中誇口，透過該系統掌握的精準情報，他成功預判了韓國瑜的勝選，並計畫在2020年總統大選進一步擴大干預。

此報導也呼應了美國「外交政策」期刊在2019年的深度分析。該期刊當時以《台灣是中國新訊息戰的前線》為文指出，「中國將台灣視為對西方民主國家進行大規模訊息干預的『實驗場』」。而本次曝光的音檔恰巧證實此論點。

根據錄音檔內容，齊中祥透露已在台灣社群平台「蒐控」超過600萬個帳號，作為散布假訊息的節點。這說明了中國對台訊息操弄已非隨機行為，而是由「56所」這類國家級單位主導、具備高度組織化的戰爭行為。

至於這樣的錄音為何流出，安全專業人士分析，近期解放軍內部各種內鬥不斷，加上操弄認知戰所需的系統資源，無論在算力、演算法與各項通路的投資絕對不下於高科技武器載台的投資，本身又是一項極新的領域，當中各種貪腐可能，包括與「廠商」間的利益分配爭執，極可能就是這次資訊外露的成因。

從解放軍「56所」錄音看混合戰：當演算法成為瓦解民主的武器

近日流出的解放軍介選錄音檔，讓代號「56所」的「網絡空間部隊第五十六研究所」成為國際關注焦點。這份音檔不僅揭露具體的介選金額與手法，更展示中國如何將國家級的計算資源投入「混合戰」（Hybrid Warfare）中的認知戰操作，這對全球民主國家構成了前所未有的國安挑戰。

「56所」（江南計算技術研究所）在解放軍體系中具備戰略性地位。在2024年解放軍編制改革後，該單位隸屬於新成立的網絡空間部隊（Cyberspace Force）。過去，56所主要負責高階運算與密碼解譯，但這份錄音更顯示其職能已演進為「認知戰」的神經中樞。

從被曝光訊息可見，解放軍56所的超級運算能力不再僅用於軍事演習的推演，利用進化的演算法與「沃民高新」等所謂民間公司的「輿情情緒分析系統」結合，對內監控中國人民，對台則是能做到即時監控數百萬台灣選民的心態，並精準投放誘導性訊息。這種帶著邪惡氣息的「軍民融合」模式，讓認知戰變得更具隱蔽性。

中俄視「認知操弄」為標準戰爭工具 民主國家不應再單打獨鬥

專家分析，透過刻意製造認知混淆、散布假訊息來干預選民決定，在民主國家是絕對無法容忍的倫理紅線。然而，值得警惕的是，民主政治建立在對各種公共訊息「知情同意」的基礎上，若各種資訊來源被國家機器惡意操弄，則民主體制將從內部崩解。相較於民主國家謹守倫理，中國與俄羅斯則已將這種「認知操弄」發展為一種標準的戰爭工具。在混合戰的架構下，透過像是56所提供的技術支撐，中國能在不發一兵一卒的情況下，透過操控情緒來撕裂他國社會共識，不戰而削弱對手。

國安人士指出，這次遭到曝光的錄音檔中提到的600萬個帳號只是開端。隨著當前生成式AI技術的成熟，這類惡意操弄已經不再有語言的障礙。而經演算法精準設計的錯假資訊更難以辨認，對民主國家的風險指數呈幾何級數成長。

該人士強調，面對這種跨國界的技術威脅，所有民主國家必須警覺，「單打獨鬥已無法應對中國、俄羅斯等威權國家常態性的攻擊」，民主陣營應加速建立合作平台，爭取在技術與法制上的協作，共同守護不受操弄的言論空間，確保民主體制的正常運作與國家安全。

