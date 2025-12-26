為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張美慧不連任花蓮縣議員！民進黨7人登記參選 第一選區4搶3

    2025/12/26 19:55 記者花孟璟／花蓮報導
    田珍綺是已故花蓮市長田智宣姪女、喊現任議員張美慧嬸嬸，張美慧明年不選讓田珍綺出馬，表達世代交接。（田珍綺提供）

    田珍綺是已故花蓮市長田智宣姪女、喊現任議員張美慧嬸嬸，張美慧明年不選讓田珍綺出馬，表達世代交接。（田珍綺提供）

    民主進步黨2026年地方選舉參選登記今天截止，第一、三選區共7人登記，第一選區預計提名3人，但有4人登記，現任議員僅胡仁順登記參選，已任2屆議員的張美慧未登記，要讓位給新人參選。民進黨花蓮黨部主委嚴献宗說，提名人選還會進行整合協調，若協調不成，預計明年辦理黨員投票。

    民進黨明年度地方選舉參選登記12月22日開跑，今天登記截止，花蓮縣議員選舉10個選舉區，僅花蓮市的第1選區、吉安鄉至豐濱鄉的第3選區有參選人登記，其餘則仍為藍營鐵板。

    民進黨花蓮縣黨部統計，第一選區4人登記，依序為登記首日搶頭香的現任議員胡仁順1人；今天最後1天有東社發言人陳財能、花蓮市民代表莊依婕及田珍綺共3人完成登記；第三選區3人登記，分別為現任議員林則葹、林則葹助理陳思伃，2人在23日同時間完成登記、吉安鄉代表蘇文將也是今天最後一天完成登記。

    縣黨部主委嚴献宗說，花蓮縣議員共33席，民進黨本屆第20屆共當選3席，包括第一選區的張美慧、胡仁順，以及第三選區的林則葹。第一選區本屆提名2席全上，下屆將提名3席，因花蓮市區民進黨得票較多，評估有機會突破多添1席。

    嚴献宗說，現任議員張美慧決定明年不參選，以鼓勵青年參選，因此現任議員胡仁順之外，其餘3人黨內會先進行人選協調，如協調不成，將辦理黨內初選，採取黨員記名投票，初選投票日期訂明年4月18日。

    至於第三選區部分，嚴献宗說，本屆提名2人當選林則葹一席，下屆預計提名2到3席，因為第3選區跨5鄉鎮，目前執委會也在討論是否提名到3席。

    上屆參選第二選區縣議員落選的陳財能，今天由台灣東社社長吳建銘陪同完成民進黨花蓮縣議員第一選區參選登記。（陳財能提供）

    上屆參選第二選區縣議員落選的陳財能，今天由台灣東社社長吳建銘陪同完成民進黨花蓮縣議員第一選區參選登記。（陳財能提供）

    花蓮民進黨縣議員胡仁順22日完成登記，一同登記的有現任花蓮市民代表歐彥志、南區服務主任邱治翔登記瑞穗鄉民代表。（胡仁順提供）

    花蓮民進黨縣議員胡仁順22日完成登記，一同登記的有現任花蓮市民代表歐彥志、南區服務主任邱治翔登記瑞穗鄉民代表。（胡仁順提供）

    花蓮市民代表田珍綺完成民進黨花蓮縣議員第一選區參選登記。（田珍綺提供

    花蓮市民代表田珍綺完成民進黨花蓮縣議員第一選區參選登記。（田珍綺提供

    花蓮市民代表莊依婕今天由父親前民進黨議員莊枝財陪同，登記參選民進黨花蓮縣議員初選，要繼承父志監督花蓮縣府。（莊依婕提供）

    花蓮市民代表莊依婕今天由父親前民進黨議員莊枝財陪同，登記參選民進黨花蓮縣議員初選，要繼承父志監督花蓮縣府。（莊依婕提供）

