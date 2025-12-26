藍白卡關總預算 粉專嗆：審查預算是立院責任、義務、本份

立法院會示意圖。（資料照）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄。臉書粉專「聲量看政治」直指，「審查行政機關年度公務預算，是立院的責任、義務、本份，是寫在《立法委員職權行使法》裡面的規定，藍白立委先把責任義務處理完再說」。

林智群今發文提及並附上照片，照片可見1張圖表顯示，「行政院編列預算、立法院審查預算、行政院接續執行預算和做成決算、監察院－審計部負責審核決算、立法院審議審核報告」，「麻煩藍白委員回去惡補一下公民課本。預算不是立法院審查通過後，行政院就可以為所欲為，預算執行結果，還要經過監察院審計部決算、立法院審核。整天說有弊案，拿不出證據卻亂砍，不是有弊案，是藍白有病。」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「很明顯的，他們就是要癱瘓國家，希望選民要看清楚一點，好好的思考，不要再亂投票了」、「因為它們獨佔立院，現在想利用香港模式，由立法院掌控整個政府」。

圖表顯示，「行政院編列預算、立法院審查預算、行政院接續執行預算和做成決算、監察院－審計部負責審核決算、立法院審議審核報告」。（圖擷取自林智群臉書粉專）

