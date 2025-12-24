對戰「卑南族媳婦」吳秀華 「卑南族女兒」陳瑩淡定這樣說

陳瑩已獲民進黨提名參選台東縣長。（資料照，記者劉人瑋攝）

中國國民黨中央委員會今天正式徵召台東縣議會議長吳秀華參選2026年台東縣長，展現決心。對此，已獲民進黨提名的立委陳瑩從容回應，對藍營人選並不意外，選戰雖已升溫，將以穩健腳步持續傾聽民意。藍綠兩大陣營人選底定，現階段呈現「卑南族媳婦」與「卑南族女兒」對決態勢，但未來是否有其他人加入戰局，仍待觀察。

獲徵召的吳秀華說，這是一份沉甸甸的責任與對家鄉的承諾，身為台東女兒與原住民媳婦，她長期勤走基層，走遍全縣139個村里，深入部落與偏鄉傾聽需求。她的情感來自生活的每一天，在歷任18、19、20三屆議員及兩屆議長期間，致力於轉化民意為具體建議，包括率先反對海岸風電開發、協調南王地區淹水問題，爭取護理人員留任津貼與65歲以上長者的疫苗補助。她承諾，將在饒慶鈴縣長現有的「慢經濟」基礎上，繼續為台東拚出下一個10年的繁榮。

卑南族平地原住民立委陳瑩淡然回思，對於這個布局早已預見，並不感到驚訝。距離選舉剩下不到1年，選戰氛圍確實已逐步加溫，但她不會因此打亂節奏，而是會穩健走好腳步，持續深耕地方與鄉親並肩努力。陳瑩認為，在關鍵時刻更需維持穩定的服務，用具體行動爭取鄉親認同。

兩位女性政治人物各具風格，一方強調深耕縣政的溫度，另一方則展現穩健服務的韌性，宣告2026年台東縣長選戰正式進入關鍵的攻防階段。

國民黨主席鄭麗文在中常會宣布徵召吳秀華（右）參選台東縣長。（記者張嘉明攝）

