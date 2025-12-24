為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    砲轟廢死「假仁假義」 王世堅：不服的人請移民

    2025/12/24 16:25 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王世堅表示，廢死這個事情不必再多討論，如果不服的人「拜託請你移民到任何已經廢死的國家，去當他們國的國民就好」。（記者劉信德攝）

    民進黨立委王世堅表示，廢死這個事情不必再多討論，如果不服的人「拜託請你移民到任何已經廢死的國家，去當他們國的國民就好」。（記者劉信德攝）

    北捷連續攻擊事件造成嚴重傷亡，死刑存廢議題再掀熱議。民進黨立委王世堅今（24日）直言，全台有超過九成民意主張死刑，若一再縱容死刑犯，恐導致法治崩解；而廢死議題無須再多討論，若極少數人不認同，「拜託請移民到廢死的國家」。

    王世堅今天下午出席民進黨中執會前受訪表示，目前36名死刑犯皆是罪大惡極、罪無可逭，法律應為人民服務，有90%以上民眾主張對極惡罪行處以死刑，若一再縱容死刑犯，反而會讓法治崩解，「死刑的主要目的是還被害者公道，殺人償命是千古不變的定律！」

    王世堅進一步示警，若是廢死，人民會認為「武器權」應回歸個人；如果政府不能幫忙維護被害人公道，難道要讓人手一槍、一刀，家人被殺時自己討回來嗎？這樣法治就徹底崩解了。

    此外，王世堅也批評，只有被害人有原諒的權利，別在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒。既然是法治社會的成員，就應該支持法治，說三道四幹什麼，用廢死凸顯自己假仁假義嗎？廢死就是集體的虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會犯這毛病，不要陷入集體虛偽。

    面對國際廢死現狀，王世堅認為，北歐有一、二個國家主張廢死，因為該國多數人民有其共識；但台灣2300萬人中，有超過2000萬人主張不可廢死，也認為法治敗壞來自死刑遲遲不執行，當然信心就會喪失，不服的極少人，拜託請移民到廢死的國家，國家法律本來就要為自己人民服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播