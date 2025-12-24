為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨徵召童子瑋方向明確 謝國樑：做好市政就是連任最好準備

    2025/12/24 16:20 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨徵召童子瑋參選基隆市長是明確方向。（記者盧賢秀攝）

    民進黨徵召童子瑋參選基隆市長是明確方向。（記者盧賢秀攝）

    民進黨布局基隆市長選舉，徵召基隆市議長童子瑋參選的方向明確。基隆市長謝國樑今天被問到童子瑋將代表綠營參選市長，謝國樑表示「把市政工作做好，就是連任最好的準備。」

    民進黨今天召開選舉對策委員會，討論雲林縣長、彰化縣長及基隆市長提名人選，並於下午公布，但因台北捷運發生重大公安事件，定調淡化選舉宣傳，24日的中執會並沒有討論縣市長提名案，預計中執會將在下次再進行討論。

    據指出，基隆市長提名人選方面，徵召童子瑋參選的方向明確，尚待選對會協調拍板。

    基隆市長謝國樑今天就職3週年記者會，媒體詢問民進黨籍議長童子瑋將代表綠營參選下屆市長，謝國樑回應說，有關選舉部分，「把市政工作做好，就是連任最好的準備。」

    謝國樑表示，就像今天現場的七堵室內兒童樂園，孩子可以玩的東西很多，又不收費只需預約，真的「物超所值」，因此，把市政工作做好，就是對未來最好的準備。

    基隆市長謝國樑說，做好市政就是連任最好的準備。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑說，做好市政就是連任最好的準備。（記者盧賢秀攝）

