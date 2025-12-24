邀王金平任國民黨最高顧問 鄭麗文：他一口答應

國民黨主席鄭麗文24日主持中常會。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今日於中常會發表談話表示，她昨天在黨副主席兼秘書長李乾龍的陪同下，拜會前立法院長王金平，邀請王院長擔任國民黨最高顧問，王院長也一口答應，預計明年1月初就會到王院長辦公室，正式邀請他出任國民黨最高顧問。

鄭麗文表示，王院長從政50年來，在國民黨貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，退而不休的期間，繼續為國民黨做出貢獻，不管是豐沛人脈、社會威望，也是黨內同志最熟悉，長年的相處與互動，王院長都非常願意繼續為國民黨盡一份心力。她自己擔任不分區立委時的院長就是王金平，過去1、20年間受到王院長很大的提攜與照顧，也養成固定向王院長請益的習慣，王院長是古道熱腸的公道伯，對晚輩的照顧不遺餘力。

王金平21日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，藍綠政治人物都到場，王提到雖沒邀請鄭麗文，但有邀市黨部主委柯志恩，「柯志恩就代表國民黨」。

對此，鄭麗文說明，感恩餐會引起了一些不必要的誤會，本來王院長昨天還問她要不要發新聞稿澄清，她說免了，剛好今天中常會說就好，自己人還澄清來澄清去很奇怪，因為王院長這一次在高雄的感恩餐會，他們事先有做過很多討論，以王院長從政的經歷、全台的人脈，如果要邀請現任的國民黨主席，那就變成不是高雄在地的感恩餐會，「因為他們如果邀請我，就要邀請歷任的國民黨主席，那邀請歷任的國民黨主席，就要邀請歷任的五院院長、正副總統，這樣整個的規模就都不一樣了，那乾脆來台北辦」。

鄭麗文表示，王院長一開始就定調在高雄舉辦，而國民黨高雄市黨部主委就是柯志恩，所以那一天院長才會說，「今天代表國民黨的是柯志恩，不是鄭麗文」，是這個意思，引起了一些不必要的聯想，擴大了解讀，事實上在自己就任主席之後，就一直有這種來自媒體網路上的揣測謠言，有需要正式澄清的，她都會在常會向常委們報告。

鄭麗文說，正因為王院長在台灣政壇及社會的特殊地位與高度，早就約好昨天去請院長出任國民黨最高顧問，而下週二晚上也會有立院好朋友與院長的餐會，她的意思是她常與院長見面，與院長是好朋友，不需要週日還特別去一趟，與院長之間、立院黨團也會有固定的餐敘、會面。

鄭麗文提到，王院長多次提醒她，他退休後最重要的使命與願望，就是促進台灣內部的和諧與團結，第二是全力推動兩岸和平，這是他人生最大的願望與使命，自己也非常認同王院長的願望，台灣內部不能再對立、內耗，製造莫須有的仇恨，雖然王院長每次講到這個都會搖頭一下說，「今天民進黨執政就是始作俑者」，但國民黨面對強權與迫害，毫不畏懼全力反擊，更希望能夠團結台灣，有一個和諧的社會，昨天的邀請王院長也一口答應，在1月初就會到王院長辦公室請他出任國民黨最高顧問。

