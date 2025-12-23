出席首航儀式林俊憲、陳亭妃零互動 結束背對背離去

南市立委林俊憲、陳亭妃同坐第1排，幾乎「零互動」。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選戰況升溫，角逐提名的南市立委林俊憲、陳亭妃，今（23日）同場出席「台南—熊本」直飛航線首航儀式，雙雙登台致詞，不過2人幾乎「零互動」，儀式結束幾乎同時起身、背對背分頭離去，被外界形容為「各自起飛」。

首航儀式由台南市長黃偉哲主持，林俊憲、陳亭妃兩位立委同框亮相，卻幾乎「零互動」。兩人相鄰坐在第1排，活動過程各自致意未有交集；儀式結束後，更彷彿形成默契，幾乎同時起身、背對背分頭走向不同區域，分別與貴賓與旅客寒暄，被外界形容為「各自起飛」。值得注意的是，兩人致詞時皆聲音沙啞，可見近期行程密集、拚場力道不小。

林俊憲致詞時指出，台南直飛熊本順利啟航，25日還將開出直飛沖繩航線，顯示虎航拓展台南國際直航並不容易，背後仰賴航空公司魄力及觀光產業共同努力，「未來還會有其他航線」。他強調，熊本之所以成為首航航點，正因台積電在台南與熊本皆設廠，形成「空中科技走廊」，未來觀光與商務往來同步成長。林俊憲也提到，台南機場距離市區僅10多分鐘車程，是國內城市國際機場少有的優勢，並直言未來將協助航空公司解決機隊擴充等挑戰，推動更多航線開航。

陳亭妃則以諧音幽默開場，形容今天首航「就像名字一樣要「飛」（妃諧音）出去了」，期盼不只把台南旅客送出去，也能把日本旅客帶進來。她表示，台南擁有深厚文化與觀光底蘊，只要航線穩定經營，就有信心讓直航不只一條、兩條，未來持續擴增，讓台南國際航線「一路飛下去」。

活動結束後，林俊憲與陳亭妃第一時間「背對背」起身各自「飛」。（記者洪瑞琴攝）

南市立委陳亭妃（右2至右4）、林俊憲、台南市長黃偉哲同框台南—熊本首航儀式。（記者洪瑞琴攝）

