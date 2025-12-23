為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    出席首航儀式林俊憲、陳亭妃零互動 結束背對背離去

    2025/12/23 23:22 記者洪瑞琴／台南報導
    南市立委林俊憲、陳亭妃同坐第1排，幾乎「零互動」。（記者洪瑞琴攝）

    南市立委林俊憲、陳亭妃同坐第1排，幾乎「零互動」。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長初選戰況升溫，角逐提名的南市立委林俊憲、陳亭妃，今（23日）同場出席「台南—熊本」直飛航線首航儀式，雙雙登台致詞，不過2人幾乎「零互動」，儀式結束幾乎同時起身、背對背分頭離去，被外界形容為「各自起飛」。

    首航儀式由台南市長黃偉哲主持，林俊憲、陳亭妃兩位立委同框亮相，卻幾乎「零互動」。兩人相鄰坐在第1排，活動過程各自致意未有交集；儀式結束後，更彷彿形成默契，幾乎同時起身、背對背分頭走向不同區域，分別與貴賓與旅客寒暄，被外界形容為「各自起飛」。值得注意的是，兩人致詞時皆聲音沙啞，可見近期行程密集、拚場力道不小。

    林俊憲致詞時指出，台南直飛熊本順利啟航，25日還將開出直飛沖繩航線，顯示虎航拓展台南國際直航並不容易，背後仰賴航空公司魄力及觀光產業共同努力，「未來還會有其他航線」。他強調，熊本之所以成為首航航點，正因台積電在台南與熊本皆設廠，形成「空中科技走廊」，未來觀光與商務往來同步成長。林俊憲也提到，台南機場距離市區僅10多分鐘車程，是國內城市國際機場少有的優勢，並直言未來將協助航空公司解決機隊擴充等挑戰，推動更多航線開航。

    陳亭妃則以諧音幽默開場，形容今天首航「就像名字一樣要「飛」（妃諧音）出去了」，期盼不只把台南旅客送出去，也能把日本旅客帶進來。她表示，台南擁有深厚文化與觀光底蘊，只要航線穩定經營，就有信心讓直航不只一條、兩條，未來持續擴增，讓台南國際航線「一路飛下去」。

    活動結束後，林俊憲與陳亭妃第一時間「背對背」起身各自「飛」。（記者洪瑞琴攝）

    活動結束後，林俊憲與陳亭妃第一時間「背對背」起身各自「飛」。（記者洪瑞琴攝）

    南市立委陳亭妃（右2至右4）、林俊憲、台南市長黃偉哲同框台南—熊本首航儀式。（記者洪瑞琴攝）

    南市立委陳亭妃（右2至右4）、林俊憲、台南市長黃偉哲同框台南—熊本首航儀式。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播