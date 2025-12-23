絕不容許台灣有事！日眾議員鈴木馨祐：日本將竭盡所能協助防範

日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐今會見賴清德總統時表示，絕不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀的情況，日本將竭盡所能地協助和防範。（總統府提供）

日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐今會見賴清德總統時表示，台日同樣遭受中國各種形式的壓力，「台灣有事就是日本有事」，絕不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力、順利達到嚇阻效果，日本將竭盡所能地協助和防範。

賴總統今接見日本眾議員鈴木馨祐、長島昭久（石破茂前首相補佐官）及神田潤一（前法務大臣政務官）一行時表示，誠摯歡迎並感謝訪賓在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對台灣的重視與支持。總統特別感謝鈴木在法務大臣任內推動修法，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情，台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過台日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

賴清德說，當前AI浪潮席捲全球，台灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻，期待未來一起拓展台日更多元合作。

鈴木馨祐先是向台北隨機襲擊事件中不幸離世的民眾表示哀悼、祝福傷者早日康復，並表示，台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，在日本遭受中國壓力時，台灣人民也以行動支持日本，這些都證明台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐提到，日本高市內閣成立迄今已滿2個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人，在地緣政治變化的情勢中，台日同樣遭受中國各種形式的壓力，「台灣有事就是日本有事」，期盼維持區域整體的和平穩定。

鈴木馨祐強調，絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果，在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。祝福台灣在賴總統強而有力的領導下國運昌隆，並持續加深台日關係的發展。

日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐今會見賴清德總統時表示，絕不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀的情況，日本將竭盡所能地協助和防範。（總統府提供）

賴總統今接見日本眾議員鈴木馨祐、長島昭久（石破茂前首相補佐官）及神田潤一（前法務大臣政務官）。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法