日本戶籍可寫「台灣」推手 卓揆接見日參議員瀧波宏文

行政院長卓榮泰今日下午接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文，並與瀧波宏文率領的「TY會」訪團一行交流。卓揆強調，日台雙方有非常強的互補關係，希望「強強聯線」形成一個非常強的產業供應鏈生態。

卓榮泰表示，非常歡迎瀧波宏文和「TY會」訪團一行訪台，展現友台的力量。瀧波議員是台灣女婿，不僅常在日本國會仗義執言，更力促日本修改法令，讓台灣人在日本的戶籍資料能夠登載為「台灣」，在此要表達最高的敬意。

卓榮泰指出，日前日本青森縣發生7.5強震，造成許多災情，他代表台灣政府及國人表達慰問之意，期盼後續復原工作都能順利展開完成。今年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中，感謝日本國土交通省無償提供水位計，讓我們能夠精準地監測水位，防止災情持續擴大，雙方在面對自然災害時都能珍惜互相的友誼且伸援。未來雙方一定要在防災、減災工作上持續加強，強化彼此韌性。

卓榮泰談及，日本駐台代表片山今天在這裡，最近日本貴賓來訪，我們都要特別感謝日本首相高市早苗在全球峰會、東協年會、APEC年會上，展現對台灣的堅定立場。

卓榮泰提到，和平是要靠實力，想要有和平，需有堅強的實力當後盾，我國政府已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」預算草案，預計未來8年要投入1兆2500億元經費、約400億美元，展現台灣有決心、有能力自我防衛，為維護和平的立場做出更大貢獻，

卓榮泰進一步說，日台雙方有非常強的互補關係，希望「強強聯線」形成一個非常強的產業供應鏈生態，在國家戰力、經濟合作、高科技產業及強化社會韌性上，能夠努力實現自由開放印太地區的願景。

卓榮泰也說，據我國駐日代表處調查，有7成日本人對台灣是有親切感的，根據日台交流協會的調查，也有8成以上台灣人對日本感到親切，所以雙方真的是可以同甘共苦的朋友，自己今天和瀧波一樣別上相同的胸章，期盼台日關係能更上一層樓。

瀧波宏文則說，卓院長提到戶籍法可以直接登記台灣，這件事是3年前，台灣駐日代表謝長廷有請託他，希望能夠盡早解決此一問題，當初他看到妻子入籍日本登記時，竟然是寫著「中國」，就著手促成此事。

瀧波宏文說，「TY會」是台灣友好之會，今年7月他再度當選連任會長，這次率領「TY會」來台訪問，包含新潟縣、東京都、滋賀縣選出的3位議員也一同前來。剛剛院長對青森地震表達哀悼，台灣和日本平常都會想到對方，真的是患難見真情，雙方就像家人一樣，他的妻子真的是台灣人，更顯示了「台日一家親」。

