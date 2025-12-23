中選會委員提名游盈隆主委 吳靜怡：柯味很重還能算帝制嗎？

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

對於中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。對此，媒體人吳靜怡表示，中選會的名單尚未正式提到立法院韓國瑜手中，但各黨團應該都是早就知道，若這份名單通過，民主程序上來看，賴清德這份名單柯味很重，這還能算什麼帝制呢？

吳靜怡在臉書PO文表示，這份中選會名單，放上卓榮泰曾競選主席的競爭者、退出民進黨的輿論挑戰者、柯文哲的好友提名擔任新主委，游盈隆是否能成為當局國民黨、民眾黨不斷挑戰憲政體制懸崖的「煞車系統」？這名單連「柯媽媽的乾女兒」黃文玲律師都被納入委員名單，民眾黨黨團難得第一時間發出「樂見優秀人才秉持超然黨派精神」的正面認同，只是黃國昌看到副主委是胡博硯，這祝福是真心的嗎？令人好奇！但值得關注的，從來不是這些人「跟誰熟」，而是他們即將面對的是藍白即將引爆的制度炸彈。

吳靜怡指出，游盈隆退出民進黨時力主的「大選綁公投」，現在被藍白撿回來，游盈隆當年為反對強制公投與大選分離而退黨，現在卻必須以中選會主委身分，處理藍白修法後的大選綁公投實務；黃國昌強勢推動的「不在籍投票」，技術上存在高風險、低信任，但民主投票卻是零容錯，若不在籍投票可能先於2026年公投試行、2028年再進行總統、立委大選，同一批政治力量，一邊質疑選務公正，一邊要求制度全面擴張，這種矛盾制度，一定是中選會要扛下最大壓力！游盈隆如何面對政治收益歸藍白政黨、制度風險全數外包給中選會的設計。

吳靜怡續指，胡博硯教授曾指出《選罷法》過於嚴格，需要修法，但修法不是為了政治解套，而是為了比例原則與正當程序，胡博硯教授曾加入百名法律學者反對國會擴權法，不知道他能否認同國民黨意圖修《總統副總統選罷法》替「連署收賄」解套？涉及連署門檻、查核標準、違法認定，核心問題不是技術，而是中選會要不要替政治問題鬆法？

吳靜怡直言，中選會的名單尚未正式提到立法院韓國瑜手中，但各黨團應該都是早就知道，若這份名單通過，民主程序上來看，賴清德這份名單柯味很重，這還能算什麼帝制呢？

