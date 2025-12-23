翁曉玲稱與廈門台辦「聊聊天」 他提廈門市高層、幫翁「找回記憶」

翁曉玲證實與廈門市台辦人員「聊聊天」。張育萌對此發文表示：「我先講幾個名字，不知道能不能幫翁曉玲委員找回一些記憶。看她到底跟誰聊聊天？」（資料照）

國民黨立委翁曉玲上週末赴中參與廈門台商協會活動，翁曉玲昨（22日）表示，現場確實有廈門市台辦主任及台商相關單位人員，但「大家就是聊聊天、噓寒問暖」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此發文表示：「我先講幾個名字，不知道能不能幫翁曉玲委員找回一些記憶。看她到底跟誰聊聊天？」

張育萌22日在臉書發文指出，廈門台商投資企業協會在廈門國際會議中心，幫國民黨擺了個長桌。翁曉玲見了廈門市人大台胞工作委員會主委洪春鳳，洪春鳳的工作就是「兩岸融合發展」；此外，翁曉玲此次見到了廈門市思明區委副書記徐艷，徐曾任廈門政協副秘書長，而徐艷的工作也是「兩岸融合發展」，而廈門台商協會在今年2月改選前，就是在思明區舉辦台胞聯誼。

張育萌質疑：「不知道翁曉玲委員，跟這些『新交到的朋友』，如果沒有聊台灣國防預算或立法院的法案，那都聊了些什麼？最可怕的是，不只是林思銘、翁曉玲和葉元之，桃園市議長邱奕勝也去了。國民黨從國會到地方議會，都跑到廈門集合。」

張育萌也提到，葉元之受訪時聲稱「登機後才發現和翁曉玲搭同一班飛機」。張育萌無奈地說：「我的老天呀，拜託國民黨，要演也演像一點好嗎？全世界都知道你們週末跑去廈門，結果就剩你們自己不知道。」

張育萌強調，國民黨立委至今仍然搞不清楚重點，問題不是能不能出國，而是你去哪裡、代表誰，又見了誰。身為立法委員、直轄市議長，週末跑去坐在「兩岸融合發展」的官員旁邊，至今拒絕交代會面名單、談的內容，只剩「聊聊天」「很單純」這種空話，「你們再不交代清楚，我們幫你把故事越講越清楚」。

