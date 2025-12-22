為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中選會委員提名名單出爐 陳培瑜：盼朝野全力支持

    2025/12/22 21:09 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    對於中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，希望朝野立委能全力支持目前的名單，讓2026九合一大選可以順利的進行。

    陳培瑜指出，非常開心看到行政院已提出中選會委員名單，基於選務中立及集結社會賢達，還有相關專家學者，「目前的名單我們都希望能全力支持，也希望名單出爐後，2026選務可以順利推動，讓九合一縣市大選能夠順利舉行。」

    行政院表示，國民黨、民眾黨於11月初向行政院提出推薦名單，卓揆審酌後，目前7位提名人選已確定，行政院將提名游盈隆擬任委員並為主委，另將提名胡博硯擬任委員並為副主委。

    其餘5位提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

    另因中選會前委員蒙志成已於今年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

