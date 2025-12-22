為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    基隆議長秘書黃天仁、郭亭琪 出任議長室副發言人

    2025/12/22 19:55 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長室秘書黃天仁（右）、郭亭琪（左）擔任議長室副發言人。（基隆市議長童子瑋辦公室提供）

    為因應市政議題日益多元、公共溝通需求持續提升，基隆市議長童子瑋今天（22日）任命議長室秘書黃天仁與郭亭琪擔任議長室副發言人，協助議長對外說明政策立場、回應公共議題與發布相關訊息。

    為恐外界誤解或誤導，童子瑋議長辦公室補充，黃、郭2人的人事任命，係基於議長個人幕僚運作與公共溝通需要，兩位議長室副發言人職務將以「議長室立場發言」為核心，相關發言不代表議會整體意見。

    黃天仁的學歷為真理大學法律系、國立中山大學中國與亞太區域研究所碩士、現正攻讀博士班；黃天仁具備完整的法政訓練與區域研究背景，長期協助童議長處理政策研究、議題分析與公共論述，未來將著重於政策說明、制度設計與公共議題說明。

    郭亭琪畢業於台南應用科技大學商品設計系，長期投入議長室行政與溝通工作，熟悉視覺溝通、文字編輯與社群訊息整合，並關注城市品牌、觀光行銷、文化創意與青年創業等議題，未來將協助提升市政資訊傳達的親近性與整體溝通成效。

    童子瑋表示，面對快速變動的公共議題與高度關注的市政討論，議長室有責任以更即時、清楚且負責任的方式，向民眾說明立場與想法。此次任命副發言人，目的在於提升溝通效率與專業分工，讓公共討論回到事實、制度與理性基礎上，持續促進市政良性對話。

