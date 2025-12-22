為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不演了！翁曉玲預告明續擋國防 吳崢嗆：一意孤行當中共打手

    2025/12/22 14:59 記者陳昀／台北報導
    民進黨發言人吳崢表示，台灣過半民意支持強化國防，國民黨還要一意孤行，當中共的下線、打手嗎？（圖擷取自民進黨YouTube）

    上週末前往中國廈門台商協會遭質疑的國民黨立委翁曉玲今預告，明天的立法院程序委員會會繼續擋下國防特別條例；民進黨發言人吳崢表示，哇賽！不演了！近日很多民調顯示，台灣社會過半數支持強化國防，國民黨還要一意孤行，當中共的下線、打手嗎？請大家明天持續關注。

    吳崢今天在《午青LIVE》直播表示，翁曉玲等7個國民黨立委週末去中國參加廈門台商協會活動，被民進黨質疑鬼鬼祟祟到中國幹什麼？現在共產黨才是你們老闆？現在立法院會期間會開一開、預算審一審、一定要去中國報告一下？是新常態了嗎？

    吳崢指出，中國一直叫台灣不准買軍購，國民黨如果說自己去中國不是接旨、不是聽訓，那就證明啊，明天將國防特別條例交付國防委員會好好審查，還是可以表達對預算的監督，覺得哪裡不合理就拿出來講，進委員會才能審嘛。

    吳崢說翁曉玲被民進黨一講就生氣，在記者會揚言就是要擋國防特別條例「哇賽，國民黨現在不演了」，這幾天很多民調顯示，台灣社會超過5成支持強化國防，也包括藍白的支持者，國民黨還要一意孤行嗎？還要當中共的下線、打手嗎？請大家一起繼續關注。

