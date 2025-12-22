橫跨4會期、超過1年半 藍白封殺立委赴中報備修法751次

立法院民進黨團指控，藍白立委於程序委員會、院會阻擋「立委赴中報備」等國安法案共計751次。（資料照）

藍白立委頻頻於立法院程序委員會阻擋行政院版「財政收支劃分法修正案」、8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，以及由民進黨立委沈伯洋等人所提「立委赴中報備」等國安法案。立法院民進黨團書記長陳培瑜今批評，截至目前為止，沈等人所提國安法案已經被藍白擋下751次。

陳培瑜今於民進黨團記者會中指出，藍白於程序委員會擋下的國安法案，其中之一就是立委赴中必須報備，而報備並非許可制，而是相關主管機關會提醒委員，「哪些人或地方可能會有危險，委員不要去，並非禁止委員行動，也不是禁止委員的言論自由，我們還是給予委員相當高的尊重。」

請繼續往下閱讀...

陳培瑜說，很可惜的是，可以看到從本屆立法院第一個會期開始，國民黨委員就一直擋、一直擋，擋到現在、擋好擋滿，截至目前為止，沈伯洋等人所提「立委赴中報備」的國安法案，已經被藍白聯手擋下751次。

沈伯洋等多位民進黨立委提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」，將立委、直轄市及縣市議員等具有民意代表性之人，一併納入國安管制人員範圍，需經內政部、國安局、陸委會等相關機關組成的審查會審查許可始得赴大陸地區。

此外，國安管制人員與中港澳的黨政軍機關、機構等特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容，違者可處3年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

但，相關提案自去年4月提出之後，屢在立法院程序委員會、院會遭藍白聯手阻擋，迄今已逾1年半、橫跨4個會期，總計被擋次數751次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法