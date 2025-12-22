為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    橫跨4會期、超過1年半 藍白封殺立委赴中報備修法751次

    2025/12/22 14:17 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團指控，藍白立委於程序委員會、院會阻擋「立委赴中報備」等國安法案共計751次。（資料照）

    立法院民進黨團指控，藍白立委於程序委員會、院會阻擋「立委赴中報備」等國安法案共計751次。（資料照）

    藍白立委頻頻於立法院程序委員會阻擋行政院版「財政收支劃分法修正案」、8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，以及由民進黨立委沈伯洋等人所提「立委赴中報備」等國安法案。立法院民進黨團書記長陳培瑜今批評，截至目前為止，沈等人所提國安法案已經被藍白擋下751次。

    陳培瑜今於民進黨團記者會中指出，藍白於程序委員會擋下的國安法案，其中之一就是立委赴中必須報備，而報備並非許可制，而是相關主管機關會提醒委員，「哪些人或地方可能會有危險，委員不要去，並非禁止委員行動，也不是禁止委員的言論自由，我們還是給予委員相當高的尊重。」

    陳培瑜說，很可惜的是，可以看到從本屆立法院第一個會期開始，國民黨委員就一直擋、一直擋，擋到現在、擋好擋滿，截至目前為止，沈伯洋等人所提「立委赴中報備」的國安法案，已經被藍白聯手擋下751次。

    沈伯洋等多位民進黨立委提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」，將立委、直轄市及縣市議員等具有民意代表性之人，一併納入國安管制人員範圍，需經內政部、國安局、陸委會等相關機關組成的審查會審查許可始得赴大陸地區。

    此外，國安管制人員與中港澳的黨政軍機關、機構等特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容，違者可處3年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

    但，相關提案自去年4月提出之後，屢在立法院程序委員會、院會遭藍白聯手阻擋，迄今已逾1年半、橫跨4個會期，總計被擋次數751次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播