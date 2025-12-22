為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傳民進黨將提名參選基隆市長 童子瑋：不論位置、角色將全力以赴

    2025/12/22 12:31 記者俞肇福／基隆報導
    媒體報導民進黨本週三中執會後將提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，對此，童子瑋未正面回應，但表示面對挑戰會全力以赴。（資料照）

    媒體報導民進黨本週三中執會後將提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，對此，童子瑋未正面回應，但表示面對挑戰會全力以赴。（資料照）

    2026年縣市長選戰腳步逼近，媒體報導民進黨本週三中執會後將宣布提名總統賴清德總統的表侄、基隆市議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋並未正面回應24日是否將被提名，但表示：「從選上議員到選上議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴」。

    1986年出生的童子瑋，2018年首次投入基隆市議員選舉順利當選，2022年順利連任議員，並直攻基隆市議長寶座成功攻頂，童子瑋當選議長以來，即積極布局基隆市7個行政區，問政上山下海不分晝夜，引進中央各界資源積極服務地方；12月上旬開始在各個行政區高掛年度政績報告看板，為服務基隆市民，做最好的準備。

    對於童子瑋可能被提名參選的看法，現任基隆市長謝國樑說，童議長被提名是意料之中，他要恭喜童議長，自己會持續以市政作優先，把市政工作做好；謝國樑並說，上週曾拜訪新北市長侯友宜，最好的連任策略就是把市政工作做好，把市政擺在優先的位置，這樣就比較有機會連任。

    面對基隆市議長童子瑋可能被民進黨提名投入基隆市長選舉，國民黨籍基隆市長謝國樑說，市政工作最優先，他有信心會連任。（記者俞肇福攝）

    面對基隆市議長童子瑋可能被民進黨提名投入基隆市長選舉，國民黨籍基隆市長謝國樑說，市政工作最優先，他有信心會連任。（記者俞肇福攝）

