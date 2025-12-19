為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白提案彈劾總統 府發言人：足證立法院有手段對行政院與總統制衡

    2025/12/19 12:29 記者洪美秀／新竹報導
    總統賴清德今參加竹科AI新十大建設活動，並與產業廠商合影。（記者洪美秀攝）

    總統賴清德今參加竹科AI新十大建設活動，並與產業廠商合影。（記者洪美秀攝）

    國民黨與民眾黨醞釀彈劾總統賴清德，總統賴清德今天出席竹科園區商業同業公會舉辦「AI新十大建設座談會」活動，總統府發言人郭雅慧在會前受訪表示，在野黨所採取的這2項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

    她強調，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

    郭雅慧也公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

    總統府發言人郭雅慧。（記者洪美秀攝）

    總統府發言人郭雅慧。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播