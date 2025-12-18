為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美對台軍售在1.25兆國防預算 羅智強：卡預算是賴清德 快到立院國情報告並備詢

    2025/12/18 15:04 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    美國今天宣佈3500億對台軍售，部分項目包含在1.25兆國防特別預算裡，由於藍白反對拒絕排審，部會擔心未來付款上會有問題。國民黨團書記長羅智強表示，卡國防預算的就是賴清德總統，呼籲賴總統趕快兌現到立法院國情報告並接受質詢的承諾，不要再賴皮了。

    羅智強表示，卡國防預算的就是賴清德總統，賴總統面對1.25兆的天價國防預算，連兌現自己選總統時諾言的誠信跟勇氣都沒有，請教如何讓國人相信今天賴清德總統的國天價的特別預算是能夠保衛國家的安全？他還是呼籲賴清德總統，趕快兌現到立法院進行重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的總統承諾，不要再賴皮了。

    此外，行政院會今通過四項國安修法，包括「國家安全法」修正草案規範，任何人若有鼓吹戰爭言論可重罰100萬元；現役軍人、公務員涉犯國安罪可加重其刑2分之1；退休軍公教涉犯國安罪，一審有罪就會提前砍半月退金，遺族亦適用等。對此，羅智強表示，所有法案送到立法院，國民黨團會按照立法委員該有的職責詳實審查。

    圖
    圖
