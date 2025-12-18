政院今拍板國安法修法 網路鼓吹戰爭言論重罰100萬

國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元。（美聯社檔案照）

行政院會今天將通過國安法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，此外，對於退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退。

國安法修法規定，國家安全之維護，應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間。任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違反者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為避免境外敵對勢力或在地協力者利用網路從事滲透與認知作戰，如散布錯誤或虛假訊息、利用 AI 技術產製、偽冒我國政治人物談話等相關不實或不當言論，造成無法回復損害，因此修法規定，內政部得對網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取之權限，無須先會商相關機關。

為保全相關證據，網路服務提供者應於一定期間內保留相關資料，並負有依內政部調取通知提供資料予該部之義務，網路服務提供者違反規定，未保留資料180日或未提供資料，而無正當理由者，由內政部處6萬元以上60萬元以下罰鍰，未提供資料者，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

根據修正草案，為中港澳境外敵對勢力或其所立或實質控制各類組織、機構、團體或其派遣之人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，危害國安處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上1億元以下罰金，至於參與者處6月以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

至於洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。刺探或收集關於公務上秘密處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

