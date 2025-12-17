堅定不副署「財劃法修正案」 行政院：已窮盡一切憲政救濟途徑

行政院將書面報告送到立院司法委員會，強調已窮盡一切憲政救濟途徑，行政院長卓榮泰基於「憲法」賦予的權責，堅定作出不副署的決定。圖為政院15日記者會。（資料照）

行政院不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲18日邀請府院秘書長等人專題報告「不依法副署相關法律責任之追究」。行政院今天下午將書面報告送到司法委員會，強調已窮盡一切憲政救濟途徑，行政院長卓榮泰基於「憲法」所賦予的權責，堅定作出不副署的決定。

司委會明天邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部專題報告「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」，並備質詢。

行政院書面報告指出，立法院11月14日三讀通過的財劃法修正案，有3項明顯違憲之處。首先，違反憲法權力分立原則，侵害行政權；憲法規定，行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，政治責任歸屬明確。立法院修法明顯違反憲法第59條及第70條，侵害行政院施政決策及提出預算的權力。

其次，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序。財劃法修正案未經委員會逐條審查就逕付二讀，黨團協商沒有共識即強行表決，已悖離民主原則，侵害國民主權。

最後，本次財劃法修正案一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害，造成中央必須違反公債法舉債，排擠既定施政工作；地方則是財源分配不公，城鄉差距擴大，公共利益將受到無法回復的重大損害。

行政院指出，針對本次財劃法修正案，行政院於11月27日依憲法增修條文規定向立法院提出覆議，但立法院不安排卓榮泰列席說明，不經討論即直接否決，且行政院所提草案，立法院也遲未排入審查。另外，去年12月20日三讀通過的財劃法修正案，行政院雖已聲請釋憲，但憲法法庭已被迫失能，無法裁判。

行政院強調，至此，行政院已窮盡一切憲政救濟途徑，卓榮泰依憲法第37條規定，決定不副署本次修法。作為憲政機關之一，行政院有責任堅守三大民主憲政責任，「捍衛憲法權力分立原則」、「堅守國民主權、民主原則、依法行政」，以及「確保國家發展及財政穩健」。卓榮泰秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念與絕對忠誠，基於憲法所賦予的權責，堅定作出不副署的決定。

