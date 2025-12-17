高虹安貪污罪變偽造文書罪 楊玲宜：公務員恐「挫勒等」

高虹安貪污罪變偽造文書罪，新竹市綠營議員楊玲宜諷高虹安即將重掌市府，恐讓公務員「挫勒等」。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安助理費貪污案大逆轉改判「使公務員登載不實」的偽造文書罪6個月，對此結果，已在司法界與政治界輿論發酵，竹市議員楊玲宜說，司法審判無關黨派與政治立場，大家都尊重司法，但拜託也請給讓人信服的判決理由。高虹安改判偽造文書罪，且回歸重掌市府，每天要經手上千百件公文，是否又造成公務員登載不實，恐讓公務員「挫勒等」。

她說，高虹安詐領助理費不僅是偽造文書浮報助理薪資與加班費，更重要的是，將回繳的助理薪資用在私人用途上，例如個人洗頭、生理用品、雙眼皮貼等，明顯不同於助理勞務報酬的定義，且明顯用於非公務業務。高院法官說，助理酬金與加班費本質屬於立法委員補助費性質。補助立法委員問政需要所需的財力不足，本質屬於立法委員補助性質。實質補助，可彈性勻用。但問題是，助理費已從過去由立法委員帳戶統籌分配的舊制，改由直接匯入助理薪資帳戶的新制，最主要的原因不就是要確保國會助理得到應有的勞務報酬，避免被剝削，否則直接提高為民服務事務費不就可解決問政需要所需的財力不足補助費的問題，何需脫褲子放屁繞一圈，還要釋憲。

她認為，高院的判決難以令人信服，是把助理勞務報酬與為民服務補助費混為一談。更別說該案犯罪意圖是如此明顯，連100元的洗頭費都要挪用浮報助理酬金來支付。現行制度沒問題，有問題的是意圖違反規定詐領浮報且剝削助理的人。且高院仍認定高虹安有偽造文書、使公務員登載不實等罪行，高虹安也將重掌市府，上千百份的公文會不會同樣發生有偽造文書、使公務員登載不實情事？

