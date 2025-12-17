陳玉珍強推助理費除罪 張育萌批法案抄一半：收據核銷、公開揭露都不提

國民黨立委陳玉珍（圖右）提出「助理費除罪化」修法，引發跨黨派國會助理群起抗議。張育萌發文指出，在高虹安貪污無罪隔天，藍委翁曉玲（圖左）排今天一早將辦「助理費除罪化」公聽會。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發跨黨派國會助理群起抗議，昨日被控涉詐領助理費的新竹市長高虹安在二審被改判貪污無罪，也再度掀起外界質疑。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，陳玉珍抄國外的法案只抄「錢直接匯給立委」這一段，至於「收據核銷」、「公開揭露」和「剩餘繳回」，卻選擇性地不寫進提案。對於陳玉珍稱工會提供的意見，會用「修正動議」提出，張也質疑，藍白又打算在三讀以前，從口袋裡掏出一份「最高機密」的修正動議——表決前找不到條文，立法院公報也查不到內容。

張育萌在臉書發文指出，在高虹安貪污無罪隔天，翁曉玲排今天一早將辦「助理費除罪化」公聽會。陳玉珍昨天證實，她提除罪化法案，就是今年年初「正副議長聯誼會」到立法院陳情。當時，包括新北議長蔣根煌在內，一堆縣市議長聚在一起開會，達成共識：要幫助理費貪污「解套」。

對此張育萌質疑，這哪是制度改革？這就是集體自保呀。他表示立法院法制局出了一份報告，指出美國國會的「津貼」是直接給國會議員——但前提是極其嚴格的「揭露」制度，每一筆支出的薪水、交通費、文具費，甚至連影印費，都必須留下收據，一筆一筆核銷和揭露。沒有用完的錢，就要全數繳回。

張育萌批評，陳玉珍抄法案，只抄「錢直接匯給立委」這一段。至於「收據核銷」、「公開揭露」和「剩餘繳回」，她選擇性地不寫進提案。近日陳玉珍又出來強辯，說現在涉嫌詐領助理費的民代，有的被判詐欺，有的判貪污，為了避免「罪名不一致」，她才在立法理由寫明：助理費就是委員的實質薪水，而且立委對這筆錢有「完全處分權」。

張育萌質疑，「我的老天爺呀，也就是說，為了不要讓罪名判得不一樣，陳玉珍乾脆修成『通通無罪』，這樣最簡單」、「最扯的是，陳玉珍的修法技術爛到有剩。原本規定要編列給助理的健檢費、文康費，她一邊要求議會『還是要編』，一邊卻在條文裡開後門，規定議員可以統籌運用，而且用途『不限於』這些項目」。

張育萌指出，被抓包之後，陳玉珍開始鬼扯說，法律常常會寫「包括但不限於」，又說「我只是沒有寫成這個文字」。到底在說什麼鬼話？「不限於」和「包括但不限於」，怎麼會一樣？陳玉珍只寫「不限於」，意思就是「議會必須編這些預算，但我用在別的地方，你也拿我沒轍」。

張育萌也強調，有沒有寫「包括」，在法律裡當然有差啊。這不是用字疏忽，根本是刻意設計。建議陳玉珍的國文老師出來開道歉記者會。

張育萌也質疑，在被250多位助理連署抗議後，陳玉珍還是堅持不撤案。還說：「這是我提的案子，但這中間很複雜」。張育萌對此批評，21世紀了，我們的立法院怎麼會墮落到，提案的人自己不太清楚法案內容？

張育萌也說，陳玉珍稱工會提供的意見，她都會用「修正動議」提出。又來了，這句話我們已經聽了一年半。藍白又打算在三讀以前，從口袋裡掏出一份「最高機密」的修正動議——表決前找不到條文，立法院公報也查不到內容，完全不必經過社會檢視。張育萌對此也大嘆「我實在無法理解，台灣怎麼會走到這一天？」

張育萌質疑，這場「助理費除罪化」，就是赤裸裸的把共犯結構搬到檯面喊價——縣市議長要解套、被告要脫身，立委還要幫自己加薪。拿的全都是你我的納稅錢，最後卻又是全民被迫吞下「這是進步法案」的天大謊言。

張育萌在文末也批評，今天的公聽會，請陳玉珍和傅崐萁，把這些前後邏輯自相矛盾的鬼話，自己打包帶回家。

