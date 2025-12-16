為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「因為貪、所以污」檢察官批柯文哲：用刀叉吃人肉

    2025/12/16 13:01 記者張文川／台北報導
    台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，柯文哲一早出庭。（記者劉信德攝）

    台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，柯文哲一早出庭。（記者劉信德攝）

    台北地院審理京華城容積等弊案，今上午續由檢察官論告前台北市長柯文哲涉收賄案，台北地檢署主任檢察官林俊廷於小結時，引用柯文哲的名言「用刀叉吃人肉」、因為清、所以白」，反指柯文哲「因為貪、所以污」，也許柯原本可以很清廉，但可能因為需要選舉需要花錢而收錢，戴上魔戒後就回不去了。

    檢察官指出，「用刀叉吃人肉，是京華城案的寫照，並引用柯文哲曾經說過的話為對照：「那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的，這些所謂複雜的政商關係，就是選舉費用來的」。

    檢方指出，柯文哲也曾說：「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋」；又說「其實真的有選過一次的人，就知道眉角在哪裡，哪裡是進你的帳戶，拜託，都是在旁邊弄的啦」。

    林俊廷指出，柯文哲在京華城案「給沈慶京不止一個方便」，給沈方便讓陳情轉研議，下條子指示下屬「快就好」、「加速行政流程、早日完工」給沈方便，卸任市長前核發京華廣場建照給個方便。

    檢方說，行賄、收賄是「密室犯罪」，本案行賄人沈慶京有領錢、收賄人柯文哲有記帳，皆已核實，「工作簿」就是柯文哲親自記錄的帳冊，名單上的會計師范有偉、文華東方董事長林命群為何敢承認送錢給柯？因為他們自認沒問題，所以敢承認，而沈慶京和柯文哲都不會承認，因為他們知道有對價關係。

