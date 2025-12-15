藍白氣炸反控違憲 律師：不敢倒閣就證明卓揆不副署具憲法正當性

行政院長卓榮泰宣布不副署違憲的財劃法修法，藍白反過來痛罵中央這是「違憲亂政」。圖為國民黨團總召傅崐萁（右）和民眾黨團總召黃國昌（左）。（資料照）

藍白聯手通過修惡版《財政收支劃分法》，還果斷否決政院所提覆議案，行政院長卓榮泰今天（15日）正式宣布將不副署，堅決捍衛民主憲政，讓藍白氣炸，反過來砲轟中央此舉才是「違憲亂政」，卓榮泰則霸氣表示立院反對的話可以依照憲法對他提出不信任案。對此，律師黃帝穎直言，藍白如果不敢提倒閣，即證明閣揆的不副署具憲法正當性，符合憲法忠誠！

黃帝穎今天傍晚在臉書發文指出，面對卓揆宣布不副署《財劃法》修法，立法院在憲政上有兩大制衡行政院的機制。其一為提憲法訴訟主張閣揆應副署，「憲法法庭有權審判閣揆『不副署』法律是否違憲，針對國會過半通過的法律，卻因閣揆不副署無法生效，國會當然可以提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，除非修法讓憲訴法回到常軌，否則國會已把自己憲法救濟途徑堵死。」

「藍白以《憲訴法》修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡『違憲惡法』，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家，更凸顯閣揆『不副署』違憲惡法的憲政必要性及正當性。」

其二為倒閣，「依據《憲法增修條文》第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院『守護民主憲政』的不副署具有高度憲法正當性。」最後黃帝穎直言，「藍白癱瘓憲法法庭，作法自斃，讓藍白只剩下『倒閣』選項，藍白若不敢倒閣，即證明閣揆保護人民、保護國家、守護民主憲政的『不副署』，符合憲法忠誠義務，具有高度憲法正當性。」

