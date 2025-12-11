分享獅球嶺砲台步道啟用遭暗諷「收割」 童子瑋嗆：市府不用派打手

基隆獅球嶺砲台周邊步道今天啟用。（記者盧賢秀攝）

基隆市獅球嶺砲台周邊步道今天啟用，議長童子瑋率先開箱，在臉書分享步道即將啟用，市府副發言人鍾明昨卻回應，感謝階段性的錦上添花，「搶先三天報喜」，暗諷「收割」意味。童子瑋則提出2020年質詢及臉書發文等證據反擊，請市府不用派打手，讓市長謝國樑出面跟他討論。對此市府不回應。

童子瑋7日在臉書貼文，獅球嶺砲台周邊步道將正式啟用，他多年持續爭取已完成階段性成果；但市府剛上任的副發言人鍾明昨天回應，感謝議長童子瑋階段性的錦上添花，搶先三天替基隆市府報喜，還有「收成」喜悅等字眼，引發爭議。

民進黨議員吳驊珈表示，整理童子瑋在議會發言、辦理會勘的資料，指童子瑋長期在議會監督、推動的努力不該被抹煞，且市府副發言人的措辭「搶先三天」、「錦上添花」、「收成」，是製造對立、不利城市治理。

童子瑋也提出2020年的質詢、臉書發文等證據，指他從上任開始就積極向前任市府爭取改善步道，在謝國樑任內，多次與文化局長討論、得到副市長承諾，他嗆市府不用派打手，直接讓謝國樑出面跟他討論。

童子瑋指出，從擔任議長以來，幾乎都儘量避免回應政治上的攻擊跟爭執，就是為了專心服務市民、讓市民把注意力集中在市政跟建設上。但謝國樑動員市府資源造謠攻擊，他強調，「我的態度也很清楚，從今天開始，我就不會忍讓，因為我從不畏戰。」明眼人都知道，選舉將至，這次的攻擊就是謝國樑市長授權的。

謝國樑今天在步道啟用典禮上表示，獅球嶺砲台周邊步道，市府花了很多精神，中央、地方協力花了2800萬元改善步道，共同打造綜合觀光、文化、生態環境，也感謝包括鄭愷玲、俞參發、秦鉦、吳驊珈等不分黨派議員長期爭取努力推動，讓步道順利完成。

基隆市議會童子瑋（右三）與議員從劉銘傳隧道登上步道，強調他一上任就推動步道改善。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（右二）主持獅球嶺砲台周邊步道啟用典禮。（記者盧賢秀攝）

基隆市議會童子瑋（左二）在獅球嶺觀景台眺望基隆港市的美景，強調他一上任就推動步道改善。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府新上任的副發言人鍾明，措辭引起爭議。（記者盧賢秀攝）

