遭爆婚外情 高市議員參選人蔡昌達：已抓到造謠者、續追幕後黑手

涉嫌發送婚外情消息的黃姓男子被逮獲，高市議員參選人蔡昌達認為事情沒那麼簡單，除感謝警方高效率逮到嫌犯，也盼續追幕後黑手。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高市議員參選人蔡昌達日前遭爆料婚外情，他痛批初選奧步、憤而提告；今晚透過臉書宣告破案，並指造謠者已被抓到，強調事情沒那麼簡單、盼警方續追幕後黑手。

蔡昌達指出，很感謝警方積極偵辦，2天就查到散發黑函的黃姓男子，他是莊小姐（被指稱婚外情對象）的前男友，為報復而捏造事實、牽連到他。

請繼續往下閱讀...

儘管已逮到人，但蔡昌達認為事情沒有那麼簡單，今天特別前往派出所，正式對寫黑函的黃姓男子、在網路散播不實內容的許某提出告訴，並希望警方繼續追查幕後黑手，還他清白，端正選舉風氣。

蔡昌達強調，如今真相已經水落石出，如果有心人士還想繼續操作、散播不實消息，一定告到底！

他進一步分析，這起事件表面看來，是他人情感糾紛牽連到自己，但事情真有這麼簡單嗎？背後有沒有人教唆指使？同樣的黑函4年前初選時就出現，當時還沒這麼明目張膽，這次卻四處廣傳，難道不是故技重施，意圖再次影響選情嗎？

蔡昌達說，在知道黑函是黃男所為後，立刻到派出所正式提告，也對網路散播者許某一併提告，並請求繼續追查幕後黑手。如果日後發現其他指使者，一定追究責任，絕不容忍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法