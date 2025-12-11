為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭爆婚外情 高市議員參選人蔡昌達：已抓到造謠者、續追幕後黑手

    2025/12/11 20:43 記者王榮祥／高雄報導
    涉嫌發送婚外情消息的黃姓男子被逮獲，高市議員參選人蔡昌達認為事情沒那麼簡單，除感謝警方高效率逮到嫌犯，也盼續追幕後黑手。（記者王榮祥翻攝）

    涉嫌發送婚外情消息的黃姓男子被逮獲，高市議員參選人蔡昌達認為事情沒那麼簡單，除感謝警方高效率逮到嫌犯，也盼續追幕後黑手。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市議員參選人蔡昌達日前遭爆料婚外情，他痛批初選奧步、憤而提告；今晚透過臉書宣告破案，並指造謠者已被抓到，強調事情沒那麼簡單、盼警方續追幕後黑手。

    蔡昌達指出，很感謝警方積極偵辦，2天就查到散發黑函的黃姓男子，他是莊小姐（被指稱婚外情對象）的前男友，為報復而捏造事實、牽連到他。

    儘管已逮到人，但蔡昌達認為事情沒有那麼簡單，今天特別前往派出所，正式對寫黑函的黃姓男子、在網路散播不實內容的許某提出告訴，並希望警方繼續追查幕後黑手，還他清白，端正選舉風氣。

    蔡昌達強調，如今真相已經水落石出，如果有心人士還想繼續操作、散播不實消息，一定告到底！

    他進一步分析，這起事件表面看來，是他人情感糾紛牽連到自己，但事情真有這麼簡單嗎？背後有沒有人教唆指使？同樣的黑函4年前初選時就出現，當時還沒這麼明目張膽，這次卻四處廣傳，難道不是故技重施，意圖再次影響選情嗎？

    蔡昌達說，在知道黑函是黃男所為後，立刻到派出所正式提告，也對網路散播者許某一併提告，並請求繼續追查幕後黑手。如果日後發現其他指使者，一定追究責任，絕不容忍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播