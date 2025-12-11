為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    外媒指吳志中訪以色列談「台灣之盾」 外交部：沒有評論

    2025/12/11 19:28 記者方瑋立／台北報導
    外交部政務次長吳志中。（資料照）

    外媒「路透」今（11）日報導指出，我國外交部政務次長吳志中近期訪問以色列，相關行程並未公開，時值政府將提出包括打造「台灣之盾」的1.25兆元8年期國防特別預算之際，是否涉及雙方軍事合作引發關注。對此，外交部並沒有評論。

    「路透」報導指出，3名知情人士證實，吳志中在過去幾週內曾造訪以色列，其中兩人明確指出行程落在12月，由於台以之間並無正式外交關係且地緣政治敏感，至於是否觸及軍事技術合作，消息人士拒絕透露細節。

    總統賴清德已宣布政府將提出8年期暫匡列1.25兆元的國防特別預算，其中包括整合愛國者飛彈、天弓飛彈及防空快砲等，建立具更高效的偵打一體擊殺鏈的「台灣之盾」，也不免令人聯想到以國用鐵穹、大衛彈弓及薩德系統等建構的精良防空網。

    對此，外交部今天回應，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作。

    外交部說，有關吳政務次長是否訪以，外交部沒有評論。

