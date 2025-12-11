雙城論壇》苗博雅酸去上海要小紅書反詐騙 蔣萬安回應了

苗博雅促蔣萬安去上海雙城論壇時，向小紅書喊話配合台灣打詐。蔣萬安回應「該反映的會反映」。（記者方賓照攝）

中國社群APP「小紅書」不配合台灣打詐法規在台灣設置代理人，被暫停解析一年，台北市長蔣萬安為此多次發言槓上中央政府。社會民主黨議員苗博雅今（11）日在議場質詢蔣萬安時說，27、28日去上海雙城論壇，「願不願意為小紅書的用戶，在去上海的時候呼籲這一家公司配合台灣的法令?」讓大家看看這個溝通平台多棒，不要每次都行禮如儀去跟中共的官員拍照，要有一點讓人民有感的實際作為。蔣萬安表示「該反映會反映」，又反譏「議員一直不支持舉辦雙城論壇，卻又要我去反映」，他希望立場要一致、標準要一致。

苗博雅質詢時說，蔣萬安近期為小紅書多次發言，相信是為了要照顧台灣約300萬的用戶，不是瞎挺，若有點實際的作法會更好；蔣萬安聞言點頭並說「打詐要標準一致」。

苗博雅說，「小紅書」的母公司「行吟信息科技」就在上海，蔣萬安27、28日就要去上海出席雙城論壇，「要不要考慮去拜訪一下小紅書，請他們配合台灣打詐的要求」，只要像抖音、臉書一樣配合在台灣設代表，問題就解決一大半。她問蔣萬安，「願不願意為小紅書的用戶，在去上海的時候呼籲這一家公司配合台灣的法令?」

蔣萬安表示，「該反映的會反映」，但是最重要的不是挺任何一個社群平台，而是標準要一致；「不是挺小紅書，包括小紅書、臉書、LINE也好，要標準一致，但是現在標準不一致。」苗博雅說，蔣萬安可以呼籲中央政府，但也應該呼籲社群平台業者配合政府打詐，但「我檢視你所有的發言，沒有聽到你呼籲小紅書來配合」

蔣萬安表示，任何平台都有責任要來配合。

苗博雅說，雙城論壇辦了很多年，每個市長都說這是一個很棒的溝通平台、很棒的溝通管道，那就讓大家來看看這個管道多棒，不要每次都行禮如儀去跟中共的官員拍照，要有一點實際讓人民有感的作為。她期待蔣萬安在雙城論壇時，跟中共、跟小紅書反映，請他們配合台灣的打詐專法，派一個代表在台灣，把台灣政府通報的詐騙廣告下架，這也有利台北市打詐。

蔣萬安說，「該反映我會反映，但議員一直不支持舉辦雙城論壇，卻又要我去反應，我希望立場要一致、標準要一致。」

