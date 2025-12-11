為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    入境卡系統將我標註「中國（台灣）」南韓外交部回應曝光

    2025/12/11 17:52 即時新聞／綜合報導
    南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（擷取自南韓電子入境卡申請系統）

    南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（擷取自南韓電子入境卡申請系統）

    南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，不論入境或出境資料的國家選項，皆將台灣標註為「中國（台灣）」，引發民眾強烈不滿。我國政府日前表達遺憾與失望，並呼籲南韓應盡速更正此標示。對此，南韓外交部於今（11）日作出回應。

    根據《韓聯社》報導 ，南韓外交部發言人朴日（音譯）今（11日）在例行記者會上回應相關提問時表示，韓方始終堅持既定立場，即「促進韓台之間非正式實質合作」。他進一步強調，「將在此基本立場下處理相關事宜」。

    報導指出，朴日此番言論被外界解讀為，儘管台灣方面已提出要求，但南韓仍將維持現行系統的標示方式。一名外交部官員對此表示，正密切關注相關媒體報導及事態發展，並稱「正綜合考量各項因素進行研判」。

    我國外交部3日表示，針對南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，呼籲南韓政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大努力。

    總統賴清德昨（10）日更表示，台灣跟南韓的民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望跟南韓能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，增進兩國福祉。希望南韓也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

