洽談「台灣之盾」合作？路透獨家：外交部次長吳志中密訪以色列

外交部政務次長吳志中。（資料照）

台灣與以色列的軍事技術合作可能正悄然升級。據《路透》11日獨家報導，台灣外交部政務次長吳志中近期進行了一次未公開的以色列訪問行程。消息人士指出，此行發生在台灣尋求加強國防合作之際，外界高度關注是否涉及台灣最新規劃的多層防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。

3名知情人士向《路透》證實，吳志中在過去幾週內曾造訪以色列，其中兩人明確指出行程落在12月，由於台以無正式邦交且地緣政治敏感，台灣高階外交官員訪問以色列相當罕見，對於此行是否觸及敏感的軍事技術合作，消息人士拒絕透露細節。

針對《路透》的查證，台灣外交部不予置評，僅在聲明中強調：「台灣與以色列共享自由民主價值，將持續務實推動貿易、科技與文化等領域的交流，並歡迎更多『互利形式的合作』。」以色列外交部則未回應置評請求。

借鏡「鐵穹」經驗 建構台灣多層防空網

此次密訪的焦點在於「台灣之盾」。總統賴清德於10月提出此概念，旨在整合美製愛國者飛彈、國造天弓飛彈及防空快砲，建立更高效的「感測到射擊」（sensor-to-shooter）擊殺鏈。外交部長林佳龍上月也曾公開表示，台灣在科技與國防上與以色列有「相互學習」，並直言：「就像台灣提出T-Dome，以色列也有鐵穹（Iron Dome）。」

報導指出，台灣認為自身面臨中國的軍事威脅，與以色列對抗伊朗及其代理人的處境有高度相似性。以色列擁有多層次的防空網絡，包括鐵穹、大衛彈弓（David’s Sling）、箭式（Arrow）及美製薩德（THAAD）系統，其成功攔截實戰經驗對台灣極具參考價值。

近期台以互動頻繁。報導提到，今年9月，賴清德在總統府接見以色列國會議員團；10月出席活動時更引用聖經「大衛擊敗巨人歌利亞」的故事，稱讚以色列保衛領土的決心是台灣的寶貴榜樣。儘管去年發生真主黨呼叫器爆炸案波及台灣廠商的小插曲，但並未影響雙方實質關係的升溫。

