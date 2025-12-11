5.9億炸藥標案「室內裝修」公司得標 國防部：符合資格

國軍5.9億元炸藥標案，由資本額僅1900萬元的福麥國際室內裝修有限公司得標，遭外界質疑資格不符。（圖擷取自立委王鴻薇臉書）

國防部炫風炸藥採購案得標者為「福麥國際室內裝修公司」，引發在野質疑。國防部採購室主任趙亞平今（11）日在院會後記者會表示，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招標文件設下「國際貿易」資格條件，福麥公司是經濟部設立合格證明有16項營業項目，其中包括國際貿易代理，符合資格。

國防部1項決標金額達5.9億元的武器彈藥（RDX海掃更）標案，由1間資本額僅1900萬元的「福麥國際室內裝修公司」得標。國民黨立委王鴻薇昨晚發文質疑，「這是小吃店進口快篩翻版嗎？」

行政院發言人李慧芝指出，稍早國防部長顧立雄已回應，這是不涉自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平補充，國防部是要採購火藥原物料，經調查，國內廠商沒有生產能力，因此開放具國際貿易能代理進口的廠商，因此招標文件就已設下「國際貿易」的資格條件。

至於外界質疑福麥公司是裝修公司，與炸藥無關，趙亞平說，福麥公司是經濟部設立合格證明，有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理，不僅是室內裝修，符合「國際貿易代理」資格。

