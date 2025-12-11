台記者提問重擊國台辦發言人 詹凌瑀：國台辦變「口吃」辦？

中國國台辦發言人陳斌華。（圖擷自中媒）

內政部近期宣布封鎖中國社群平台「小紅書」1年，中國國台辦發言人陳斌華稱民進黨「反民主」，不過現場有名台媒記者提問「中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台？」孰料陳斌華瞬間結巴且跳針避談。對此媒體人詹凌瑀大酸，「國台辦變『口吃辦』？陳斌華的小本本救不了場」。

詹凌瑀發文提及，昨天國台辦上演了一場史詩級的翻車現場。台灣為了防詐騙依法禁小紅書，陳斌華氣急敗壞罵我們「反民主」。中央社記者不愧是個狠人，一句神回力鏢：「那大陸人也要翻牆才能用臉書、X平台，你們有要開放嗎？」陳斌華當場大腦當機，眼神飄忽瘋狂翻那個「沒寫這題」的小本本，結巴到只會跳針說「依法依規」。

詹凌瑀說，這邏輯真的絕了！台灣擋的是「詐騙集團」，被你們叫獨裁。中國擋的是「自由世界」，把14億人關在牆內，這難道叫民主？

詹凌瑀揶揄地說，你們好意思談自由？全中國只有像你們這些官員，可以透過「翻牆」才能看世界，才有特權用臉書。更別提那個超諷刺的「國台辦發言人」的臉書粉專了，開始營業至今，統戰不成，反而成了台灣民眾的笑柄。

詹凌瑀認為，一個連上網自由都沒有的政權指責台灣，根本是「太監在教人怎麼享受性生活」，除了嘴硬，什麼都沒有。陳斌華的結巴說明了一切，謊言在真相面前，連小本本都救不了你。「說個笑話中國談民主」。

