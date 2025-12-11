為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    詐騙猖獗！今年已損826億 周軒嘆：打詐中心預算被刪光光……

    2025/12/11 08:22 即時新聞／綜合報導
    詐騙集團猖獗，今年至今已發生超過16萬件，財損更已飆破826億元。（示意圖，美聯社）

    詐騙集團猖獗，今年至今已發生超過16萬件，財損更已飆破826億元。（示意圖，美聯社）

    詐騙猖獗！全台今年已發生超過16萬件詐騙案，財損更已飆破826億元。不過政治工作者周軒發文指出，針對國民黨立委聲稱「打詐預算增加但成效不彰」，打詐指揮中心澄清，由於立法院刪除預算、且未同意追加預算，全年打詐指揮中心預算仍為「零」，他直言「打詐指揮中心預算被立法院刪光光。可笑又可悲」。

    台灣詐騙猖獗，據《刑事局165打詐儀表板》顯示，今年截止至11月，國人遭詐騙金額累計突破826億元，其中光是1月就被詐騙95.4億元，創下今年單月新高。

    周軒在臉書發文指出，昨晚看到行政院發的新聞稿，打詐指揮中心澄清，國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥及葛如鈞4人開公聽會聲稱「打詐預算增加但成效不彰、社群平臺缺乏監管、阻詐擾民」，強調「都不是事實」。

    周軒強調，最令人震驚的，是新聞稿最後一段：「打詐指揮中心強調，114年原本編列預算31萬4000元，後來經立法院刪除後預算為0元。年中辦理追加預算20萬元，但仍未獲立法院同意，因此全年打詐指揮中心預算仍為0元。儘管如此，打詐指揮中心仍會持續全力以赴，推動跨部會打擊詐欺協調工作，希望各界繼續支持鼓勵。」

    「原來我們國家的打詐指揮中心預算被立法院刪光光。可笑又可悲。」周軒直言，對此網友也紛紛質疑「藍白的牛鬼蛇神立委刪別人的預算很狠，卻想讓自己貪污助理費合法化？」、「把預算刪光光，再來罵你沒做事！很典型的共產鬥爭手法！」、「藍白還在說，他們沒有刪打詐預算，沒有造謠很難過！」、「夾手珍：沒錢就做沒錢的事啊！」、「詐騙集團刪打詐經費其實也是天經地義」。

    不過也有網友表示「但這樣就會讓他們覺得『如果我砍你預算你還能運作，那我砍得剛好而已』」。周軒反問：「所以就不要打詐最好？」

    至於有網友稱「刑事警察局花錢請一堆C咖藝人，拍一堆反詐廣告，如果給了預算只是做這種事，我覺得刪掉也好」。周軒也直言：「C咖？你怎麼不說錢不被亂卡可以請A咖？」其他網友也嗆「認為問題出在C咖藝人拍片宣傳電視放送宣傳效果不好，還是你來拍一下啊」。

    相關連結請見︰

    「預算翻倍詐騙不減」指述非事實 打詐指揮中心：單月財損年減53% 展現打詐實效

    據《刑事局165打詐儀表板》顯示，今年截止至11月，國人遭詐騙金額累計突破826億元，其中光是1月就被詐騙95.4億元，創下今年單月新高。（本報製表，資訊取自《刑事局165打詐儀表板》）

    據《刑事局165打詐儀表板》顯示，今年截止至11月，國人遭詐騙金額累計突破826億元，其中光是1月就被詐騙95.4億元，創下今年單月新高。（本報製表，資訊取自《刑事局165打詐儀表板》）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播