詐騙猖獗！今年已損826億 周軒嘆：打詐中心預算被刪光光……

詐騙集團猖獗，今年至今已發生超過16萬件，財損更已飆破826億元。（示意圖，美聯社）

詐騙猖獗！全台今年已發生超過16萬件詐騙案，財損更已飆破826億元。不過政治工作者周軒發文指出，針對國民黨立委聲稱「打詐預算增加但成效不彰」，打詐指揮中心澄清，由於立法院刪除預算、且未同意追加預算，全年打詐指揮中心預算仍為「零」，他直言「打詐指揮中心預算被立法院刪光光。可笑又可悲」。

台灣詐騙猖獗，據《刑事局165打詐儀表板》顯示，今年截止至11月，國人遭詐騙金額累計突破826億元，其中光是1月就被詐騙95.4億元，創下今年單月新高。

周軒在臉書發文指出，昨晚看到行政院發的新聞稿，打詐指揮中心澄清，國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥及葛如鈞4人開公聽會聲稱「打詐預算增加但成效不彰、社群平臺缺乏監管、阻詐擾民」，強調「都不是事實」。

周軒強調，最令人震驚的，是新聞稿最後一段：「打詐指揮中心強調，114年原本編列預算31萬4000元，後來經立法院刪除後預算為0元。年中辦理追加預算20萬元，但仍未獲立法院同意，因此全年打詐指揮中心預算仍為0元。儘管如此，打詐指揮中心仍會持續全力以赴，推動跨部會打擊詐欺協調工作，希望各界繼續支持鼓勵。」

「原來我們國家的打詐指揮中心預算被立法院刪光光。可笑又可悲。」周軒直言，對此網友也紛紛質疑「藍白的牛鬼蛇神立委刪別人的預算很狠，卻想讓自己貪污助理費合法化？」、「把預算刪光光，再來罵你沒做事！很典型的共產鬥爭手法！」、「藍白還在說，他們沒有刪打詐預算，沒有造謠很難過！」、「夾手珍：沒錢就做沒錢的事啊！」、「詐騙集團刪打詐經費其實也是天經地義」。

不過也有網友表示「但這樣就會讓他們覺得『如果我砍你預算你還能運作，那我砍得剛好而已』」。周軒反問：「所以就不要打詐最好？」

至於有網友稱「刑事警察局花錢請一堆C咖藝人，拍一堆反詐廣告，如果給了預算只是做這種事，我覺得刪掉也好」。周軒也直言：「C咖？你怎麼不說錢不被亂卡可以請A咖？」其他網友也嗆「認為問題出在C咖藝人拍片宣傳電視放送宣傳效果不好，還是你來拍一下啊」。

「預算翻倍詐騙不減」指述非事實 打詐指揮中心：單月財損年減53% 展現打詐實效

據《刑事局165打詐儀表板》顯示，今年截止至11月，國人遭詐騙金額累計突破826億元，其中光是1月就被詐騙95.4億元，創下今年單月新高。（本報製表，資訊取自《刑事局165打詐儀表板》）

