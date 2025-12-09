為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨中市黨團總召周永鴻接棒 國民黨書記長李中可望續任

    2025/12/09 07:34 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨中市黨團總召明年將由正國會的周永鴻擔任。（記者蘇金鳳攝）

    中市議會12月11日將閉會，民進黨中市黨團總召依例會在每1年會期最後1天交接，並且各地方黨部在每年的12月25日所有黨團幹部正式交接，原本明年是由曾朝榮擔任，但因曾朝榮要輔選兒子曾咨耀參選議員，因此協調由市議員周永鴻接任，預計12月11日交接；國民黨書記長則是1年得連任1次，現任黨團書記長李中表示，自己是否連任，要經過黨團會議員決定，但預料明年還由李中續任。

    民進黨中市黨團現任總召為新系的王立任，二位副總召為張芬郁、張家銨、 幹事長林祈烽、書記長張玉嬿，而過去黨團曾協調，今年是新系，明年則由正國會擔任總召，當時正國會內部則是決定由資深議員曾朝榮擔任。

    不過，由於曾朝榮下屆不再參選市議員，由兒子曾咨耀接棒，因此推辭了明年原定的總召位置，經協調由周永鴻來擔任；周永鴻表示，會承擔這個責任。

    此外，國民黨現任黨團書記長為李中，執行長陳成添，另外4位副書記長分別是張廖乃綸、吳振嘉、楊啓邦、黃佳恬，因為上一任的書記長黃馨慧連續2年擔任書記長，因此一般預料明年書記長也是由李中擔任，但李中表示，黨團規定書記長可連任1次，但還是要經由黨團會議來決定，不過，李中明年應該持續連任。

    國民黨中市黨團書記長預料明年仍由李中續任。（記者蘇金鳳攝）

