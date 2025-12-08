為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

    2025/12/08 22:04 即時新聞／綜合報導
    時代力量主席王婉諭。（資料照）

    時代力量主席王婉諭。（資料照）

    台灣校園中學生飲用提神飲料的情況愈來愈普遍，從高中延伸到國中、國小都有孩子因比賽、考試或熬夜而購買。時代力量主席王婉諭指出，台灣法規相較各國明顯寬鬆，忽略此類飲品對仍在發育階段的孩子可能造成的健康風險與背後反映的深層壓力。

    王婉諭昨（7）日在臉書表示，日前一位老師來信反映校園內孩子購買提神飲料的情況日漸增加，讓她十分驚訝。回家詢問孩子後，竟也得到「班上都有人在喝，因為喝了上課比較有精神。」的回答。她與周遭家長交流後發現，「從國中開始，就會有小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動去買咖啡、買能量飲來喝，甚至連國小也偶爾會出現。」直呼「這件事，真的非同小可」。

    她表示，自己在竹科當工程師時每天都兩杯黑咖啡起跳，同事桌上也常出現提神飲料，我知道這種提神飲料不能跟菸、酒、檳榔一樣拿來比較。但她強調，這類飲品原本就是為成人提升表現而設計，對於還在成長的孩子來說，「一定會有影響」。為了達到瞬間提神效果，產品中含有大量的糖、牛磺酸、左旋肉鹼與高劑量咖啡因。

    她引用美國兒科醫學會說法指出，兒童與青少年「根本不該喝」提神飲料，因為裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管。英國今年預告修法、計畫禁止16歲以下購買；韓國自2018年起更全面禁止高中以下校園販售高咖啡因飲料。挪威、波蘭、羅馬尼亞等國也已陸續立法限制。

    她指出，反觀台灣，高中校園只禁賣「碳酸飲料」，表示只要沒有氣泡，提神飲料仍可在福利社販售。而且，法規只要求這些提神飲料販售時標示「咖啡因含量」，卻沒有明確載明青少年不宜引用。

    她直指，更值得深思的是「為什麼孩子壓力大到需要依靠提神飲料？」除了部分是為了熬夜，更多孩子可能是因補習、作業、考試等沉重負擔所致。「孩子會喝提神飲料，不只是『想熬夜』的問題，而是一種嚴重的警訊。」

    王婉諭呼籲，政府應比照國際標準，就算無法全面禁止，也應在包裝上清楚標示兒童與青少年不宜飲用。她強調，我們也該一起思考：「孩子真正需要的，是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播